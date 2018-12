Auto pirata travolge pedone | muore 17enne a Sovicille | nel Senese

17enne ucciso da Auto pirata nel Senese : 23.05 Un ragazzo di 17 anni è morto questa sera dopo essere stato investito da un' auto pirata a Sovicille (Siena). Il giovane camminava sul ciglio di una strada scarsamente illuminata quando è stato travolto. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo dopo l'urto è stato sbalzato di alcuni metri. Il conducente dell'auto ha poi continuato ad andare avanti senza prestare soccorso. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. Il ragazzo è stato ...

Firenze - Auto pirata si schianta contro una colonna degli Uffizi e fugge : “Danni ingenti” : Un'auto è andata a finire contro una colonna del Corridoio Vasariano degli Uffizi a Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio, creando danni ingenti. Polizia e vigili urbani sono alla caccia del conducente che si è poi dato alla fuga. Eike Schmidt, direttore del museo: "Il danno è "notevole e forse è il caso di ripensare anche all’accesso delle auto nella zona". .Continua a leggere

Firenze : Auto pirata danneggia colonna corridoio Vasariano e fugge : Il Direttore Schmidt parla di 'danni notevoli'. E' caccia all'automobilista - E' accaduto la notte scorsa a Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio: un'auto è finita contro una colonna del corridoio ...

Natale di sangue nel Napoletano : uomo travolto e ucciso da Auto pirata : l corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano. I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli ...

Un 70enne è morto investito da un'Auto pirata mentre andava a Messa : Un settantenne è stato ucciso da un pirata della strada oggi pomeriggio nel Bergamasco. L'uomo - Battista Recanati - stava andando in chiesa per assistere alla Messa accompagnato dalla moglie ed è stato investito e sbalzato violentemente a terra, morendo sul colpo. Il conducente non si è fermato, l'auto si è allontanata. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Treviglio, la Croce rossa di Romano e ...

Assicurazioni RC Auto - l'IVASS avverte : "Boom dei siti pirata" : Il sito "www.newAssicurazioni.com" attraverso il quale sono promosse polizze assicurative RC Auto non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari. E' questo ...

Finte Rc Auto online - nel 2018 raddoppiati in Italia i siti pirata : (Foto: blog.veicoliapp.com) Non è una novità che su internet si possa ormai trovare di tutto e a un prezzo più vantaggioso rispetto a quello offerto offline per molti servizi. Bisogna però stare attenti alle truffe, e uno dei settori più colpiti in questo campo sembra essere quello delle assicurazioni auto. Secondo quanto riportato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), infatti, quest’anno i siti pirata che hanno offerto ...

Travolta e uccisa da un'Auto pirata : ANSA, - REGGIO EMILIA, 13 DIC - Una donna originaria dell'Est Europa di circa sessant'anni è morta in un incidente intorno alle 17 a Guastalla, Reggio Emilia,. Stando alle prime ricostruzioni la donna ...

Reggio Emilia - donna travolta e uccisa da un’Auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Pirata della strada sperona un'Auto e la fa capovolgere : è caccia all'uomo nel Napoletano : GIUGLIANO - Auto si capovolge dopo essere tamponata da un Pirata della strada, due feriti. È quanto successo in via Lago Patria dove una Matiz è stata tamponata da una Clio nera con a bordo una ...

Ciclista urtata in via Mangagnina - Auto pirata rintracciata dalla polizia poco dopo : Una signora in bicicletta è stata urtata da un'auto nella mattinata di oggi, 17 novembre, all'incrocio tra via Ravegnana e via Mangagnina. L'auto si è poi allontanata e l'autista non ha prestato ...