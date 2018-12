Aumenteranno le tasse Un altro tassello dell' Italia del cambiamento in peggio

ilfoglio

: Oggi in audizione i tecnici indipendenti hanno spiegato che con la #ManovraDelPopolo aumenteranno le tasse e diminu… - matteorenzi : Oggi in audizione i tecnici indipendenti hanno spiegato che con la #ManovraDelPopolo aumenteranno le tasse e diminu… - meb : In commissione, si smaschera un’altra bugia del Governo: nel 2019 le tasse aumenteranno. Non solo per il terzo sett… - CottarelliCPI : Il governo, nel maxiemendamento, aumenta le clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti di tasse, nel 2020-21. Senza… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Al direttore - I dati sulla criminalità nelle Marche sono in diminuzione, dice Salvini per rassicurare dopo l’esecuzione mafiosa di Pesaro. Eccolo, se non statista, improvvisamente statistico. Giuseppe De Filippi A proposito di statistiche. Ilinin effetti è sempre più forte: l’u