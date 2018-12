ATTENTATO EGITTO | ESPLODE BUS TURISTI ALLE PIRAMIDI DI GIZA Video | due morti | nessun

Ultim'ora : ATTENTATO in Egitto - esplosione colpisce bus turistico vicino le Piramidi di Giza : Drammatiche notizie arrivano dall'Egitto, dove poche ore fa è stato compiuto un attentato terroristico in un'area turistica. Un'esplosione ha colpito un'autobus pieno di turisti nei pressi delle...

Egitto : Papa - dolore per ATTENTATO : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 NOV - "Esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico che due giorni fa ha colpito la Chiesa Copta-ortodossa in Egitto. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per ...

Egitto : Papa - dolore per ATTENTATO : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 NOV - "Esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico che due giorni fa ha colpito la Chiesa Copta-ortodossa in Egitto. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per ...

Papa - dolore per l' ATTENTATO in Egitto : 12.18 Angelus sotto la pioggia battente a Roma, in Piazza San Pietro. Papa Francesco ha detto:" Esprimo il mio dolore per attentato terroristico nella chiesa copta-ortodossa in Egitto". E ancora:"Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l'intera comunità".