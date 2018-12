Attentati Sardegna | Anci scrive a Salvini

Sardegna : 12 arresti per droga - armi e Attentati : droga, armi, incendi, attentati, minacce: insomma, una vera e propria banda criminale - "in stile mafioso" hanno assicurato gli inquirenti ieri durante la conferenza stampa - smantellata a Sassari la scorsa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia e dagli uomini della Guardia di Finanza, che hanno arrestato ben dodici persone. In carcere sono finiti Gianfranco Fattaccio, 33 anni, di Sassari, considerato a capo della banda, i ...