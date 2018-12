Atalanta | Rigoni lascerà Bergamo a gennaio | ecco dove andrà

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Emiliano, arrivato all'in estate come il grande colpo di mercato della società bergamasca, è già sul punto di salutare la truppa guidata da Gasperini. Il calciatore non ha avuto molte chance per mettersi in mostra e in questo senso l'eliminazione prematura dall'Europa League ha sicuramente inciso. Nell'ultima gara contro la Juventus,non è stato neanche convocato e Gasperini ha annunciato che l'argentino non ci sarà neanche domani contro il Sassuolo. È un segnale evidente di come la breve luna di miele con l'sia già sul punto di terminare. Il jolly offensivo, però, in stagione ha già vestito le maglie di due club (Zenit e) e, per questo motivo, non potrà essere ceduto in un altro club di Serie A. Per lui, quindi, si profila un ritorno a San Pietroburgo.