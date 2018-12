Ascolti tv 2018 | se la Rai batte Mediaset

Ascolti TV | Giovedì 27 dicembre 2018. La Bella Addormentata domina con il 21.3%. Io sono Battista 8.4% - Piccole Donne 7.9% - Freedom 6.4% : La Bella Addormentata nel Bosco Su Rai1 La Bella Addormentata nel Bosco ha conquistato 5.213.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 Piccole Donne ha raccolto davanti al video 1.732.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 Australia ha interessato 1.339.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Io sono Battista ha catturato l’attenzione di 1.747.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Una Notte al Museo 3 – Il Segreto ...

Focus Ascolti : L'anno solare 2018 - Rai1 al comando : Siamo giunti al termine delL'anno e come consuetudine la nostra rubrica di Focus Ascolti vi fornisce i dati di ascolto totali, quelli che vanno dal gennaio al dicembre 2018, delle reti televisive italiane. I dati sono relativi al totale individui e totale giornata televisiva.Al comando resta sempre Rai1 che si conferma la rete più vista dalla popolazione italiana che accende la televisione. Il dato per questo 2018 è del 16,75% di share, ...

Ascolti novembre 2018 : Canale 5 sorpassa Rai 1 nelle 24 h. Rai 3 al 9.71% in preserale : Geo - Emanuele Biggi e Sveva Sagramola Piano piano, un passo alla volta, Canale 5 riesce a superare il suo diretto competitor: nel mese auditel di novembre 2018 (dal 04/11/18 al 01/12/18) l’ammiraglia del Biscione registra nelle 24 ore una media di share del 17.06%, incrementando di quasi un punto i risultati del mese scorso; Rai 1, invece, è stabile al 16.41% ma continua a mantenere salda la leadership del prime time, dove segna il 18.98% ...

Ascolti Tv mercoledì 26 dicembre 2018. Oltre 5 milioni per Cenerentola che supera Biancaneve. Inter-Napoli sfiora il 10% : Ascolti di mercoledì 26 dicembre 2018. Dopo Biancaneve è toccato a Cenerentola lo scettro degli Ascolti in prima serata tv. I due classici di Walt Disney hanno dominato le due serate di Natale e Santo ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 dicembre 2018. Cenerentola supera i 5 mln (21.1%) - disastro Piccole Donne (6.9%) : Cenerentola Nella serata di ieri, Mercoledì 26 dicembre, su Rai1 Cenerentola ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie Piccole Donne ha raccolto davanti al video 1.668.000 spettatori pari al 6.9% di share, nel primo episodio, e 1.323.000 spettatori pari al 6.8%, nel secondo episodio. Su Rai2 Quel Pazzo Venerdì ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Now ...

Da L’Amica Geniale a La Vita Promessa e L’Allieva 2 : la Rai chiude il 2018 con un boom di Ascolti - ecco i dettagli : I dati arrivano direttamente dalla Rai e premiano il capolavoro di questa stagione televisiva ovvero L'Amica Geniale. Non osiamo guardarci indietro e cercare qualcosa di migliore o che abbia raccolto gli stessi spettatori del fenomeno televisivo firmato da Savero Costanzo, ma quello che è certo è che la Rai ha divulgato una sorta di classifica tenendo conto della media di spettatori delle sue fiction/serie in prima serata e le sorprese non sono ...

Ascolti Tv di martedì 25 dicembre 2018 - a Natale si sogna con Biancaneve e il principe azzurro. Benedizione Urbi et Orbi al 30% : Ascolti 25 dicembre 2018. La sera di Natale tutti a vedere Biancaneve e i sette Nani che su Raiuno ha fatto registrare un ascolto di 4,7 milioni di media spettatori pari al 21,4% di share. Su Canale 5 ...

Ascolti TV | Martedì 25 dicembre 2018. Biancaneve 21.4% - Miracolo nella 34° Strada 10.9% - Unici 6.2% - Up e Down 4.8% : Biancaneve e i sette Nani Su Rai1 Biancaneve e i sette Nani ha conquistato 4.644.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34° Strada ha raccolto davanti al video 2.091.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Unici ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Up e Down ha catturato l’attenzione di 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Una Notte al Museo ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

