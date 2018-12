Arron Hough | il 20enne cantante scomparso mentre si trovava su una nave da crociera ai

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018), 20 anni,e ballerino èil giorno di Natalesia bordo della Harmony of the Seas della Royal Caribbean. Le telecamere dellahanno intercettato il ragazzo sul Ponte 5 della, intorno alle 4. Da quel momento, più niente. La grande imbarcazione stava facendo rotta verso Philipsburg, nell’isola caraibica di St Maarten. La guardia costiera degli Stati Uniti ha annunciato di aver interrotto le ricerche in mare dopo oltre 80 ore e 4.000 miglia quadrate scandagliate. “Il nostro team di assistenza sta fornendo un supporto psicologico alla famiglia e agli amici del nostro collega. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro in questo momento difficile”, ha fatto sapere la Royal Caribbean.faceva parte dello spettacolo Grease che si svolgeva durante laL'articolo, il...