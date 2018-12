Arriva la sex doll per lei | fisico perfetto | ma pronto anche a parlare

vanityfair

: no la poltrona poi è pesante ci soggiorno insieme a lui wild night wild sex la poltrona non ci arriva a firenze - xavblat : no la poltrona poi è pesante ci soggiorno insieme a lui wild night wild sex la poltrona non ci arriva a firenze - GBergesemar : RT @Coppiacuoreazz1: Stasera arriva babbo Natale ?????????????? che bello!!!! @pisquini69 @CpOrso @fabioechiara @sex_andlove_69 - Giuseppone25 : RT @Coppiacuoreazz1: Stasera arriva babbo Natale ?????????????? che bello!!!! @pisquini69 @CpOrso @fabioechiara @sex_andlove_69 -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Dicono che il mondo maschile e femminile siano distanti anni luce, soprattutto quando si parla di sesso. Non è una novità, ovviamente, ma se tutto evolve, sul rapporto uomo – donna continuano a rimanere alcune specificità difficili da sradicare. E che le cose stiano così lo dimostra proprio l’arrivo della sexper lei, una bambola per il sesso, ma che a differenza di quella per lui, è in gradodi ascoltare e di intrattenere un dialogo.«È il mercato bellezza!», e nessuno può fermarlo, così come è inarrestabile la tecnologia, la quale, notoriamente più amata dal maschile, cerca di ampliare i propri target e, visto il successo delle bambole robot, si lancia alla conquista del cromosoma XX. E quale campo migliore del sesso per mettere alla prova le scoperte sull’intelligenza artificiale?La Realbotix, azienda che produce questa real(e che produceHarmony, ...