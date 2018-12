Arriva la bufera di San Silvestro | freddo | pioggia e neve inaugurano il 2019

huffingtonpost

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il 2018 volge al termine e sembra farlo regalandoci bel tempo, complice l'alta pressione che occupa buona parte dell'Europa Occidentale. Ma il cambiamento è in agguato ed è previsto proprio per la nottata di San, che ci traghetterà nel. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci per questo Capodanno secondo le previsioni di www.ilmeteo.it.Dopo una serie di giornate soleggiate, ma anche nebbiose, proprio in concomitanza con l'ultimo giorno dell'anno è previsto l'ingresso di correnti gelide nord-orientali, che soffieranno intense sui settori adriatici, con raffiche anche a più di 60 km/h. Il tutto è provocato dall'avvicinamento di una massa d'aria molto fredda di origine artico-continentale, in discesa dalla Russia, la quale farà rapidamente peggiorare le condizioni del tempo, in particolare sulle regioni adriatiche ...