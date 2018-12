Anticipazioni Il Segreto | Severo Santacuz e Carmelo commettono un omicidio

Il Segreto Anticipazioni 28 dicembre 2018 : Fernando rovinerà le nozze di Severo e Irene : Il Mesia ha un piano: seminerà il panico al matrimonio di Severo con la scusa di agire per legittima difesa.

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO uccide FULGENCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, terminerà la storyline legata alla scomparsa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la dark lady è stata rapita dal cugino FULGENCIO (Juli Cantò), desideroso di vendicarsi di lei sia per averlo rinchiuso in manicomio e sia per averlo incolpato a suo tempo dell’omicidio della moglie Bernarda (Mercedes Leon). Bisognerà così fare attenzione ai numerosi colpi di ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 dicembre: Fernando rovina le nozze di Severo e Irene mentre Julieta cerca la vendetta per Saul.

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio scopre che suo fratello Saul è vivo : Nelle puntate italiane attuali dello sceneggiato “Il Segreto” trasmesse in Italia, il pubblico sta facendo a meno di due personaggi. Si tratta di Francisca Montenegro e di Saul Ortega, scomparsi anche se per differenti motivi. La dark lady ha abbandonato la sua villa senza dare nessuna spiegazione al marito dopo aver ricevuto una lettera, invece il grande amore di Julieta Uriarte è stato considerato morto dopo essere stato colpito da uno sparo ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 28 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 28 dicembre 2018: Fernando Mesia (Carlos Serrano) svela il suo piano su come rovinare il matrimonio di Severo (Chico Garcia)… Pe sabotare le nozze di Severo, Fernando intende provocarlo per aver poi la scusa di agire contro di lui per legittima difesa… Julieta (Claudia Galan) è sempre più intenzionata a vendicare la morte di Saul (Ruben Bernal), ma per farlo accetta l’aiuto offerto ...

Il Segreto Anticipazioni 28 dicembre 2018 : Fernando rovinerà le nozze di Severo : Il Mesia ha un piano: seminerà il panico al matrimonio di Severo con la scusa di agire per legittima difesa.

Il Segreto Anticipazioni 27 dicembre 2018 : Isaac si confida con l'amico Matias : Sicuro di trovare l'appoggio dell'amico, il Guerrero racconta a Matias di aver passato la notte con Antolina e di aver paura di averla ferita.

Il Segreto Anticipazioni : SAUL svela a PRUDENCIO di essere vivo e… : La presunta morte di SAUL Ortega (Ruben Bernal) sta caratterizzando le attuali puntate italiane de Il Segreto: nel disperato tentativo di allontanare i sospetti da sé, PRUDENCIO (Josè Milan) ha infatti rigettato ogni colpa dell’assassinio su Fernando Mesia (Carlos Serrano), sottolineando che quest’ultimo potrebbe avere agito per ordine di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Julieta Uriarte (Claudia Galan) dunque, per via del ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando propone a Julieta di annullare le sue nozze : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella spagnola campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni da lunedì 1 a venerdì 4 gennaio, rivelano che Fernando si presenterà alle nozze di Irene e Severo, mentre Raimundo riceverà notizie da Donna Francisca. Infine Julieta potrebbe tornare ad essere una donna libera grazie al figlio di Olmo. Spoiler Il Segreto: Severo rifiuta il regalo di Fernando Il diabolico figlio di Olmo Mesia andrà al ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo rifiuta il regalo di nozze di Francisca : Le vicende dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” scritto dall’autrice Aurora Guerra continuano ad appassionare i telespettatori italiani. La prima settimana del mese di gennaio 2019 ci saranno tanti colpi di scena ma sicuramente a stupire il pubblico sarà ciò che accadrà durante un lieto evento che vedrà protagonisti Irene Campuzano e Severo Santacruz. In particolare il vedovo di Candela Mendizabal durante la festa di nozze con la giornalista ...

Il Segreto Anticipazioni 27 dicembre 2018 : Isaac si confida con Matias : Sicuro di trovare l'appoggio dell'amico, il Guerrero racconta a Matias di aver passato la notte con Antolina e di aver paura di averla ferita.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : figli di Maria morti? Fernando rischia la vita : anticipazioni spagnole Il Segreto, Elsa soffre per Isaac e viene cacciata da Matias e Marcela Le anticipazioni spagnole del Segreto ci regalano attimi di tensione e momenti di ansia pazzeschi: in Spagna infatti i figli di Maria sono in pericolo di vita e anche Francisca Montenegro non se la sta passando bene. I protagonisti comunque […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: figli di Maria morti? Fernando rischia la vita proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni : Julieta vuole vendicare la morte di Saul ad ogni costo : Il Segreto - Claudia Galàn (Julieta) La settimana natalizia sarà corta per Il Segreto, ma non priva di colpi di scena. La telenovela spagnola, in onda nella sua collocazione regolare del pomeriggio di Canale 5 soltanto nelle giornate di giovedì e venerdì, farà compagnia al pubblico anche il giorno di Natale, ma su Rete 4 e in prime time. Al centro della narrazione ancora Julieta, che vuole vendicare la morte dell’amato Saul, ignorando che, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 27 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 27 dicembre 2018: Nonostante non voglia eseguire gli ordini di Fernando, Mauricio sa che non potrà rifiutarsi; il suo burbero atteggiamento, comunque, richiama l’attenzione di Raimundo e Matias… Isaac rivela a Matias di aver trascorso una notte d’amore con Antolina, anche se spera che lei presto si fidanzi con un ragazzo, visto che lui è ancora innamorato di Elsa… Dolores non ...