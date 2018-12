Annunciati nuovi concerti di Calcutta per l’estate 2019 dopo i palasport | info e

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Arrivanodiil tour che condurrà neie a supporto di Evergreen, suo ultimo disco di inediti nel quale è contenuta anche la hit Paracetamolo con la quale è stato in radio per tutto il corso dell'estate 2018.Sono quindi aperte le prevendite per il 25 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle a Roma.La consegna dei ticket di ingresso avverrà secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con un documento d'identità in corso di validità e con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne.Per il ritiro da parte di terzi è invece richiesta una delega firmata dal delegante e dal delegato con documento di identità valido. Disponibile anche la modalità con stampa da casa che consente di ottenere ...