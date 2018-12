Anche in Borsa vince la Juventus Regina del 2018 tra le blue chip

Investitori in fuga dalla Romania - panico borsa Bucarest. Governo propone tassa su 'avidità' contro bAnche : Oltre che della manovra del Governo M5S-Lega e dell'Italia che è riuscita a scongiurare la procedura di infrazione per debito eccessivo, in Europa in queste ore si parla anche della Romania e delle ...

BORSA MILANO-Cedente con bAnche - sale Moncler dopo upgrade - rimbalza Ovs : ** Sullo sfondo restano i timori per il rallentamento dell'economia mondiale e in vista di diversi appuntamenti di politica economica e monetaria, in particolare in Cina e Stati Uniti. ** Nelle prime ...

Borsa : Milano chiude in rosso con bAnche : ANSA, - Milano, 14 DIC - La Borsa di Milano archivia in rosso la settimana, insieme agli altri listini del Vecchio Continente. Gli investitori guardano alla trattativa del governo italiano con l'...

Comparto bAnche Usa depresso - esiste rischio contagio per tutta la borsa? : A frenare il mercato nell'acquisto di titoli bancari non sono le quotazioni, le banche sono infatti relativamente economiche in questa fase, ma il timore di un rallentamento dell'economia che il ...

Borsa : Milano +1% - corrono le bAnche : ANSA, - Milano, 13 DIC - Piazza Affari si conferma positiva in vista dell'avvio di Wall Street , Ftse Mib +1%, , spinta dalle banche, che brindano il calo dello spread tra Btp e Bund a 261,8 punti, ...

Borsa : Microsoft - Anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Borsa - effetto Huawei. Milano -3 - 5% - crolla Anche Wall Street : Giornata nera a Piazza Affari. Pesano sul listino le sofferenze dei produttori di microchip e il calo del greggio

Borsa Milano ok con bAnche - giù Europa : ANSA, - Milano, 5 DIC - Prosegue attorno alla parità, Ftse Mib, +0,1%, la seduta di Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee grazie alla riduzione dello spread con la Germania che scende sotto ...

C’è stata una pessima giornata in borsa - Anche per via dei tweet di Trump : In pochi giorni il presidente degli Stati Uniti ha smentito sé stesso sul tema dei dazi contro la Cina, portando nuovo pessimismo e incertezze sui mercati

Borsa : le bAnche salvano Milano. Crolla Tenaris - giù l'auto : L'economia a stelle e strisce marcia ancora con il vento in poppa, +3,5% il pil del terzo trimestre,, nonostante un leggero calo delle brezze, era il 4,2% nel secondo trimestre,. A minuti comincerà ...

Borsa : Milano vola a +2 - 5% con le bAnche : ANSA, - Milano, 26 NOV - La Borsa di Milano vola con il Ftse Mib che guadagna il 2,5% a 19.179 punti, dopo l'apertura del governo sulla manovra finanziaria. Apertura in netto calo per lo spread tra ...

Borsa e bAnche in rialzo grazie alla tregua sullo spread : Trova conferma nei dati Pmi il rallentamento dell'economia europea: il dato cumulato della zona euro di novembre è risultato di nuovo sotto le attese: 52,4 contro 53. In Germania l'indice Pmi ...

Spread vola a 327 - Tria preoccupato. Borsa a picco - allarme Bce su bAnche : È una giornata nera quella della vigilia del verdetto finale dell'Ue sulla manovra: lo Spread tocca i 335 punti base, sfondando la soglia dei 330 per poi ripiegare e chiudere a 326, la Borsa gira in ...