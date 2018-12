Analisi Tecnica | EUR USD del 28 12 2018 | ore 19 00

Smash Bros. Ultimate rappresenta davvero un salto in avanti generazionale per Switch? - Analisi tecnica : Con Switch come unica piattaforma su cui concentrarsi per il loro ultimo titolo, gli sviluppatori di Namco Bandai e Sora Ltd. hanno potuto creare il capitolo più ricco di Super Smash Bros. mai uscito. Dal punto di vista grafico, Super Smash Bros. Ultimate è la più bella incarnazione del franchise di sempre: il roster di 75 personaggi e i molteplici scenari hanno goduto di texture rinnovate e di un nuovo sistema di illuminazione, rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 27/12/2018 : Chiusura del 27 dicembre La giornata del 27 dicembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per lo SSE di Shanghai , che ha terminato in calo a 2.483,1. Il quadro tecnico dell' indice della Borsa ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 28/12/2018 : Chiusura del 28 dicembre Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' Hang Seng Index , che in chiusura evidenzia un +0,1%. Analizzando lo scenario dell' indice della Borsa di Hong ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 27/12/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Amplia il margine di guadagno il cross Euro / Dollaro USA , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,1435. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 27/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove in territorio negativo il principale indice di Atene , che si attesta a 602,89, con un calo dello 0,93%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 27/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Mosca , che si attesta a 2.329,64, con un aumento dello 0,90%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 27/12/2018 : Chiusura del 27 dicembre Giornata pressoché debole per l' Hang Seng Index , che ha terminato in calo a 25.478,9. Lo status tecnico dell' indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 26/12/2018 : Chiusura del 26 dicembre Seduta debole per lo SSE di Shanghai , con chiusura in calo a 2.498,3. Lo scenario di breve periodo dell' indice della Borsa di Shanghai evidenzia un declino dei corsi verso ...

Analisi Tecnica previsioni prezzo oro e petrolio e strategia trading settimana 24 - 28 dicembre : Pertanto gli USA sono diventati il maggior produttore di petrolio al mondo, sulla spinta del forte incremento delle trivellazioni nei sette grandi bacini di Shale OIL, il cui apporto, secondo fonti ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 26/12/2018 : Chiusura del 26 dicembre Effervescente il derivato sui titoli Tech americani , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,53%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 26/12/2018 : Chiusura del 26 dicembre Giornata fiacca per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,51%. Il contesto tecnico generale evidenzia ...

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 del 26/12/2018 : Chiusura del 26 dicembre Brillante rialzo per il derivato USA , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,39%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 21/12/2018 : Chiusura del 21 dicembre Ribasso composto e controllato per lo SSE di Shanghai , che archivia la sessione in flessione dello 0,79% sui valori precedenti. Nuove evidenze tecniche classificano un ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 24/12/2018 : Chiusura del 24 dicembre Giornata fiacca per l' Hang Seng Index , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,40%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...