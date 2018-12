Amazon-New York Yankees | trattativa per l’acquisto della tv sportiva “Yes”

DIARIO USA/ Amazon viene a New York e la rende ancora più fasulla - e invivibile - - IlSussidiario.net : Bill de Blasio è riuscito a portare Amazon nella City, con nuovi uffici. Altro che alloggi accessibili per i meno abbienti. New York cambia in peggio.

Amazon avrà un eliporto nel suo quartier generale a New York : Ha avuto questa concessione dalla municipalità della Grande Mela - che ha limitato le licenze dopo l'incidente del 1977 - a patto di limitare gli sbarchi a 120 all'anno. Sorgerà a Long Island City, che insieme a Crystal City, in Virginia, ospiterà le nuove sedi del colosso...

Amazon : il nuovo quartier generale diviso tra New York e Washington DC : Amazon ha sciolto la riserva sulla nuova sede del suo secondo quartier generale. O per meglio dire i suoi due nuovi HQ. Infatti, invece di scegliere una sola località per la sua nuova sede, il management di Amazon avrebbe deciso di suddividere le risorse, equamente, tra New York e Washington DC. Nello specifico una parte sarà collocata a Long Island City, l'altro a Crystal City in Virginia. Ufficialmente la decisione della ripartizione delle ...

L’arrivo di Amazon a New York riapre la spaccatura nella sinistra americana : New York. Amazon annuncia la creazione di un nuovo quartier generale a New York con migliaia di nuovi dipendenti e la notizia sta spaccando in due la sinistra americana. Se la spaccatura andrà avanti, L’arrivo di Amazon rischia di diventare il simbolo di una questione politica più generale, la grand

È giusto che New York paghi per avere la sede di Amazon? : La città ha vinto la gara per ospitare un pezzo della nuova sede della società, offrendo 1,5 miliardi di dollari in cambio

Amazon ha scelto : la seconda sede tra New York e Virginia : Confermate le indiscrezioni: il sec ondo polo sarà tra Long Island, nella Grande Mela e il sobborgo della contea di Arlington, in Virginia e a due passi da Washington

Amazon - la nuova sede si sdoppia : 50mila posti di lavoro a New York e Arlington : La sede di Amazon a Seattle, Washington Alla fine la scelta è arrivata. Ed è stata quella che era nell’aria: Amazon ha selezionato il Queens, a New York, e Arlington, in Virginia, per dividere il suo nuovo quartier generale. Il primo fuori da Seattle. Si chiude dunque una forsennata corsa durata mesi alla quale hanno preso parte sindaci, governatori e parlamentari da ogni angolo degli Usa per assicurarsi il ghiotto indotto che arriverà dalla ...

Amazon «sdoppia» il suo quartier generale : New York e la Virginia del Nord : ... quartiere di Arlington nella Virginia del Nord, è un'iniezione di fiducia pura per l'economia del posto, quella di Long Island City, nel Queens, a New York, fa molto più rumore. E non solo perché è ...

Amazon ha scelto : la seconda sede tra New York e Crystal City : Confermate le indiscrezioni: il sec ondo polo sarà tra Long Island, nella Grande Mela e il sobborgo della contea di Arlington, in Virginia e a due passi da Washington

New York capitale dell'hi-tech. Con Amazon e Google 45mila posti di lavoro : New York insomma si prepara ad essere il centro dell'economia legata all'industria hi-tech che dalla Silicon Valley e Seattle si è spostata sulla costa Est. Sarà ancora di più così con le ultime due ...