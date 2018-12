blogo

: Amadeus e la gelosia per la moglie Giovanna Civitillo: 'Non mi dispiace essere geloso… - gossipblogit : Amadeus e la gelosia per la moglie Giovanna Civitillo: 'Non mi dispiace essere geloso… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)E' stato un 2018 fortunato, dal punto di vista professionale, per, conduttore di programmi di successo come Soliti ignoti, Ora o mai più e Stasera tutto è possibile.Anche per quanto riguarda la vita privata, tutto procede per il meglio grazie alla, con cui è sposato dal 2009, dopo circa sei anni di fidanzamento, e da cui ha avuto il secondo figlio José Alberto che, a breve, compirà 10 anni.e laper la: "Non migeloso, scalda il nostro rapporto" 28 dicembre 2018 10:59.