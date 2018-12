Alzheimer | le alterazioni cardiache simili a quelle che caratterizzano l’amiloidosi

meteoweb.eu

: Alterazioni cardiache in pazienti con Alzheimer,ricerca all'avanguardia della Cardiologia di Sassari |… - SassariNotizie : Alterazioni cardiache in pazienti con Alzheimer,ricerca all'avanguardia della Cardiologia di Sassari |… - Xagena : Alterazioni strutturali cerebrali nello scompenso cardiaco: implicazioni per il rischio di malattia di Alzheimer -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) «Lestrumentali a livello cardiaco individuate su pazienti con malattia di, compatibili con un interessamento di tipo infiltrativo cardiomiopatico, sonoa quanto osservato nei soggetti affetti da amiloidosi». È questo quanto emerge da un recente studio scientifico su pazienti con malattia direalizzato dalla Cardiologia dell’Aou di Sassari, diretta dal professor Guido Parodi. La ricerca, nei giorni scorsi, è stata accettata per la pubblicazione dalla prestigiosa rivista scientifica americana Jacc Heart Failure.«Lo studio condotto dalla nostra Cardiologia – afferma Giuseppe Damiano Sanna, primo autore della pubblicazione – ha un grande interesse soprattutto per le basi fisiopatologiche che lo sottendono e per le possibili implicazioni future. Saranno necessari ulteriori ricerche per chiarire quello che può essere il significato clinico ...