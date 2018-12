Allodole o gufi? Meglio lavorare all' orario che preferiamo

gqitalia

: Allodole e gufi, l'orario di lavoro è fatto su misura dei dipendenti - infoiteconomia : Allodole e gufi, l'orario di lavoro è fatto su misura dei dipendenti - riccio_m : Allodole o gufi? L’orario di lavoro tagliato su misura con i bioritmi (Inviato dall‘app di - serenel14278447 : RT @repubblica: Allodole e gufi, l'orario di lavoro è fatto su misura dei dipendenti [news aggiornata alle 16:39] -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Quella traè una convivenza lavorativa che il più delle volte lascia scontente entrambe le tipologie di persone. Con notevoli perdite anche dal punto di vista della produttività. Già, perché tanto chi preferisce svegliarsi presto e trova nella mattina il proprio punto massimo di creatività quanto chi invece preferirebbe poter puntare la sveglia un pochino più tardi econ il buio si trova spesso incastrato in orari d'ufficio standardizzati, che non trovano riscontro con i reali ritmi biologici. Con il loro cronotipo, per dirlo con un termine tecnico. Attenzione, però, perché qualcosa nelle grandi aziende e organizzazioni internazionali sta cambiando.A sottolinearlo è il New York Times: secondo i più recenti sondaggi, circa l'80% dei dipendenti statunitensi si troverebbe ain orari non affini ai propri ritmi biologici, rischiando non solo di non poter ...