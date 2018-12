Alice | morta la notte di Natale L’amica alla guida | “Avevo assunto cocaina | ma ero

Val Della Torre. Morta in un incidente Alice Tesio - arrestata amica drogata al volante : Una terribile storia. L’automobile su cui viaggiavano si è schiantata contro il muro di una scuola nel Torinese. Nell’impatto ha

“Addio Alice”. Morta tra le braccia dell’amica del cuore : rabbia e sgomento : E’ Alice Tesio la giovane di 24 anni Morta questa notte, martedì 25 dicembre 2018, in un incidente stradale avvenuto in via Givoletto a Brione, nelle vicinanze della scuola valtorrese. Nonostante i tentativi di rianimarla, i medici del 118 hanno poi dovuto decretarne la morte. Alice Tesio era assieme ad una amica, una coetanea anche lei di 24 anni, a bordo di una Lancia Ypsilon e stavano facendo ritorno dalla birreria “La ...