Albania | il tg è a luci rosse | le annunciatrici sono seminude

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Bollori al telegiornale. L’annunciatrice è praticamente nuda e il pubblico resta scioccato. Il punto è che, nella televisione di cui vi stiamo per parlare, tutti i telegiornalicosì. E il pubblico esulta. Ma di che televisione stiamo parlando? Parliamo di una televisione privata albanese che ha scelto un modo “particolare” per presentare il tg al pubblico.Le conduttrici, infatti,praticamente. Etutte “svestite” allo stesso modo: hanno una giacca e sotto nulla. Ma come è possibile una cosa del genere? Dal canale spiegano le loro ragioni: “lo spettatore ha bisogno di ricevere notizie con le presentatrici senza vestiti per mettere a nudo la notizia”. Ma garantiscono che non c’è nulla di sessuale nella loro decisione. Anche se non si direbbe… L’Associazione dei giornalisti albanesi sostiene che apparire senza vestiti “non può risolvere il problema dei media in ...