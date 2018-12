Albania | conduttrici di un telegiornale con vestiti succinti in diretta | è polemica

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sta facendo discutere una iniziativa di una tv privata albanese, che ha deciso di mandare in onda i propri notiziari con una versione del tutto originale, ma che ha scatenato alcune polemiche. Nei tg infatti lesi presentano con, lasciando intravedere il "lato A" quasi per intero. Si tratta, spiegano dal canale Ziarr, di un gesto del tutto dimostrativo, che nasce dalla volontà di dare un'informazione quanto più completa e pulita possibile, senza manipolazioni di sorta. Nel "Paese delle aquile" infatti, la maggior parte dell'informazione pubblica viene manipolata dalla politica, per questo la proprietà della tv ha deciso di adottare questo stratagemma. Non sembra pensarla allo stesso modo l'Associazione dei giornalisti dell', che ha definito questo stratagemma piuttosto inutile, perché sicuramente non contribuisce a risolvere il problema e non apporta ...