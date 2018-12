Al Bano | Natale con la Lecciso | ma poi vola da Romina

Loredana Lecciso - Natale con AlBano. La foto di famiglia con AlBano junior e Jasmine : Chi ha passato il Natale con Al Bano? Romina Power o Loredana Lecciso? A svelarlo è la Lecciso che su l suo account Instagram ha pubblicato una foto che parla da sola. Nello scatto si vedono Loredana Lecciso seduta sulle scale, al suo fianco la figlia Jasmine; alle sue spalle ci sono il figlio Albano junior, detto Bido, e Al Bano con l’inconfondibile panama bianca. Regna l’armonia tra loro, dopo la burrascosa separazione di un anno fa ormai il ...

Voci di Natale : Il Volo in LiBano per sostenere le truppe italiane : Il Volo Nuovo impegno televisivo dal sapore sociale per i ragazzi de Il Volo. I tre tenorini, in attesa di prendere parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, saranno protagonisti di Voci di Natale – Libano 2018, uno speciale music movie che andrà in onda su Rai 1 stasera alle 23.00. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno infatti passato alcuni giorni in Libano, nella base Unifil di Tiro, al fine di sostenere ...

Loredana Lecciso : Natale con Al Bano. Romina? ‘Sarebbe la benvenuta’ : “Al Bano e Romina la coppia dell’anno secondo il settimanale ‘Oggi’? Assolutamente sì, sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia: mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven sia la loro musica leggera…”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Loredana Lecciso ha commentato l’ultima copertina di Oggi, che dedica la prima pagina alla storica coppia. Passerà ...

