ilnapolista

: RT @napolista: Ai prossimi cori razzisti, il Napoli si ritiri. Anche se perderemo. In tanti stadi del Centro-Nord quei cori se non condivis… - antrea67 : RT @napolista: Ai prossimi cori razzisti, il Napoli si ritiri. Anche se perderemo. In tanti stadi del Centro-Nord quei cori se non condivis… - SSCNapoliNews : Ai prossimi cori razzisti, il Napoli si ritiri. Anche se perderemo - napolista : Ai prossimi cori razzisti, il Napoli si ritiri. Anche se perderemo. In tanti stadi del Centro-Nord quei cori se non… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La fascia di capitano a Koulibaly Premesso che Koulibaly è stato ingenuo,se comprensibilmente esasperato, Insigne incomprensibile, forse innervosito da un’altra prestazione incolore contro una “pari grado”, e, soprattutto, come ci ricorda spesso Max Gallo, abbiamo una comunicazione schizofrenica, succube del narcisismo di De Laurentiis, c’è soltanto due cose serie da fare contro i, beninteso non soltanto i buuuu, maquelli sul Vesuvio e sul “noi non siamo napoletani”.La prima dipende dal, la seconda da una campagna stampa che dubito si riuscirà ad attivare in Italia, dove finora su questidi “discriminazione territoriale” si è minimizzato, definendoli o spiritosaggini da tifosi, oppure oscurandoli con l’ipocrita scusa che parlarne fa il gioco deiQuando il 27 gennaio ilsi ripresenterà a San Siro con di nuovo in squadra ...