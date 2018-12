Agnelli dà lezioni sul razzismo ma dimentica la condanna dello Juventus Stadium

ilnapolista

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Su Twitter La voce dellasul caso-Koulibaly. Non c’è un comunicato ufficiale, bensì un tweet di Andrearilanciato e integrato dall’account della società. Il presidente dellaha pubblicato questo post sul suo profilo:Boxing Day 2018 – Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect #finoallafine https://t.co/HdpxUFGpFE— Andrea(@andagn) 28 dicembre 2018La traduzione: «Boxing Day 2018 – Una lettura interessante per tutti: un rapporto pubblicato dall’Onu nel 2015 in merito alnel calcio, che è stato ignorato da molti!». Insomma, il presidente bianconero dice che in molti hannoto i principi antirazzisti di integrazione, ma anche lui hato qualcosa.è il ...