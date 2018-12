Addio fidanzata | Paola Egonu torna single

Addio a Sondra Locke - ex fidanzata e partner sul set di Clint Eastwood : Addio all'attrice statunitense Sondra Locke, nota per essere stata per 14 anni fidanzata e partner sul set dell'attore e regista Clint Eastwood, recitando con lui in sei film, da "Il texano dagli occhi di ghiaccio" a "Coraggio... fatti ammazzare". E' morta nella sua casa di Los Angeles, all'età di 74 anni, in seguito alle complicazioni di un tumore al cervello e alle ossa. Il decesso è avvenuto lo scorso 3 novembre ma la notizia ...