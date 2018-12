A capodanno? Un velo di gel

gqitalia

: Di solito scrivo sempre qualcosa su quello che è successo durante l’anno a capodanno, ma il 2018 ha fatto talmente… - zaynsmjles : Di solito scrivo sempre qualcosa su quello che è successo durante l’anno a capodanno, ma il 2018 ha fatto talmente… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Fulmine alla brillantina. Con questa canzone (Greased Lightning) un giovanissimo John Travolta ci faceva amare l'effetto wet tra i capelli grazie a l suo look nel musical Grease anni Settanta. Di anni ne sono passati ma la «brillantina» sui capelli non è mai passata di moda. Anzi, il gel di passi in avanti ne ha fatti parecchi. Dal classico barattolo rotondo e dalla consistenza appiccicosa si è infatti evoluto, la texture si è fatta più morbida o addirittura impalpabile come uno spruzzo d'aria.Per la notte di, del resto, non c'è niente di più indicato di undi gel sui capelli. Li tiene in ordine, con eleganza, e gli stili da copiare sono svariati. Per chi vuole che la chioma non si muova può provare lo styling del ballerino Sergei Polunin, con i capelli tirati dietro alle orecchie, o quello di David Beckham, liscio e raccolto in un mini chignon. Per chi ama essere posh ...