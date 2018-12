7 videogiochi per divertirsi durante le feste

La dipendenza dei giovani per i videogiochi non ha niente a che vedere con i videogiochi : Far riscoprire il piacere del mondo reale significa provvedere al soddisfacimento dei tre bisogni elencati prima; il bambino deve essere stimolato ad imparare qualcosa per poi mettere le sue ...

Natale ultimo minuto : cinque videogiochi per chi ha già tutto : 1/5 Gris Pc Gris inizia in un mondo senza colori, triste come una giornata di pioggia a Milano. Il gioco di Nomada Studio, pubblicato da Devolver Digital, è un acquarello in movimento. Siamo dalle parte di Limbo, Journey e Child ...

Macaulay Culkin ‘si riscopre gamer’ con i videogiochi di Mamma ho perso l’aereo : Essere un’icona degli anni 80/90 fin da minorenne non è semplice, chiedere a Macaulay Culkin. Il biondo attore ha più volte dichiarato di non essere il più grande fan al mondo dei film della saga di Mamma ho perso l’aereo – il cui successo è stato per certi versi una maledizione, ha raccontato – ma, per festeggiare degnamente il Natale del 2018, ha deciso di rimisurarsi con il blockbuster che gli ha dato la notorietà ...

Il protagonista di Mamma ho Perso L'Aereo commenta i videogiochi tratti dai suoi film : In un nuovo esilarante video di Angry Video Game Nerd, riporta VG247, possiamo vedere niente meno che Macaulay Culkin, noto ai più come protagonista dei film de Mamma ho Perso L'Aereo, mentre commenta i videogiochi tratti dai suoi iconici film.Come possiamo vedere si tratta di un peculiare filmato della durata di ben 20 minuti in cui possiamo scoprire, forse per la prima volta, la miriade di videogiochi tratti dai celebri film che hanno segnato ...

La Cina crea un nuovo comitato etico per giudicare i videogiochi : La Cina è da sempre poco permissiva con il mondo dei videogame: i videogiochi contenti riferimenti a violenza o al sesso sono spesso rifiutati. Ubisoft stessa aveva apportato delle modifiche a ...

videogiochi 2018 - i migliori videogame per PS4 - PC e Xbox : Come ogni anno, il 25 dicembre si avvicina e con esso l’ansia dei regali. Cosa fare per risultare originale in un’epoca in cui tutti sembrano avere già tutto? Regalare un videogioco potrebbe essere la soluzione per risolvere il problema con stile, tanto più che il 2018 è stato un anno davvero ricco di uscite di spessore, quindi stare dietro a tutte era praticamente impossibile. Approfittando poi degli sconti e delle offerte che i ...

videogiochi e lavoro : perché un’azienda dovrebbe assumere un gamer : Game Boy Giocherelloni, eterni adolescenti, in buona sostanza inaffidabili. Se questo è lo stereotipo del gamer, è tempo di ripensarlo. L’intrattenimento videoludico infatti a quanto pare sta producendo individui di tutt’altra caratura. Che il mondo del lavoro è sempre più interessato a trovare. Secondo Mario Manfredoni, direttore generale Italia, Grecia, Cipro e Malta del colosso hi-tech Juniper Networks, assumere un gamer per un’azienda come ...

Recensione Valiant Hearts per Nintendo Switch : i videogiochi raccontano la Grande Guerra : Valiant Hearts: The Great War non è un gioco “nuovo”, nel senso che è già uscito nel 2014 su molte altre piattaforme. Questo non significa che la recente uscita su Nintendo Switch sia un male, anzi, è la riscoperta di un titolo molto particolare, soprattutto per i temi che tratta. Ha vinto tanti premi perché utilizza il medium videoludico per raccontare quello che di solito i giochi non narrano, cioè la Prima Guerra Mondiale vista da una ...

Bergamo - rubati videogiochi dal reparto di pediatria : erano per bambini ricoverati : Una trentina di videogiochi messi a disposizione dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati rubati tra martedì e mercoledì. La foto pubblicata su Facebook dall’associazione Amici della pediatria mostra la teca semi-vuota. Nello scaffale superiore si vedono alcuni giochi per la Playstation 2, sotto non c’è più niente. Il primo a notarlo è stato proprio un bambino che ...

Samsung investe 40 milioni di dollari in Niantic : videogiochi esclusivi per Galaxy in arrivo : Samsung investe 31 milioni di sterline in Niantic per avere dei giochi esclusivi. L'articolo Samsung investe 40 milioni di dollari in Niantic: videogiochi esclusivi per Galaxy in arrivo proviene da TuttoAndroid.

I migliori videogiochi in offerta per il Black Friday : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Chi non ha desiderio di un videogioco in più, di una console nuova, o magari anche di un nuovo monitor dedicato al gaming? Oggi potrebbe essere il giorno ...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videogiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

A lezione con i videogiochi per imparare a programmare da bambini : ... cioè con oggetti del mondo reale che interagiscono col mondo virtuale del gioco. I bambini potranno partecipare nei laboratori dell'istituto europeo di design ad una speciale lezione, il 10 novembre,...