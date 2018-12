6 hair styling che vorremo dimenticare nel 2019

gqitalia

: RT @lanuovasardegna: Il mirto nei capelli: gel e pomate col marchio “Balente” Arriva da Quartu una originale linea di prodotti di hair st… - Aldo_Carta : RT @lanuovasardegna: Il mirto nei capelli: gel e pomate col marchio “Balente” Arriva da Quartu una originale linea di prodotti di hair st… - PisuDavi : RT @lanuovasardegna: Il mirto nei capelli: gel e pomate col marchio “Balente” Arriva da Quartu una originale linea di prodotti di hair st… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Abbiamo già stilato la nostra top 5 dei migliori tagli di capelli delle star da provare nel(se ancora non lo avete fatto). Ma come ogni bilancio di fine anno, non potevamo non raccogliere le acconciature da non replicare sulle vostre teste. Anche se ci stuzzicava l'idea di sbirciare tra gli archivi delle celebrities, perché qualche scivolone di stile lo hanno fatto anche i belli di Hollywood, abbiamo pensato che i look da sfilata si prestassero meglio. Sulle passerelle Autunno/inverno 2018-19 non sono mancatiscenici da ammirare ma da non da copiare nella realtà. Super cool insomma durante un fashion show, meno adeguati nella realtà.I peggiorilook visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2018-19Paris Man Fashion WeekGORUNWAYParis Man Fashion WeekGORUNWAYParis Man Fashion WeekGORUNWAYParis Man Fashion WeekGORUNWAYParis Man Fashion WeekGORUNWAYParis Man Fashion ...