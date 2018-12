5 serie tv terminate nel 2018 senza che ce ne accorgessimo

wired

(Di venerdì 28 dicembre 2018) New GirlNashvilleThe RoyalsShades of BluePortlandiaNella giungla sempre più popolosa delletv molti titoli si perdono immersi nell’offerta sempre più brulicante. Avviene così che di alcune produzioni che avevano suscitato almeno all’esordio qualche curiosità si perdano le tracce, troppo presi per seguire il flusso incessante delle novità. In mezzo a tante cancellazioni eccellenti degli ultimi mesi, ecco che ci prendiamo qualche momento per ricordare alcune delle avventure seriali giunte al termine durante ilche la notizia abbia destato particolare scalpore.1. New GirlZooey Deschanel è forse una delle giovani attrici sulla rampa di lancio negli ultimi anni dalle caratteristiche più riconoscibili: in inglese la si definisce quirky (stramba, ma in modo molto tenero). Dopo una parte nel fortunatissimo film indie 50 giorni insieme, si è buttata nel 2011 ...