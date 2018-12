huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 5 mostre da Nord a Sud da non perdere in questi giorni di festa - Blueberry_65 : RT @HuffPostItalia: 5 mostre da Nord a Sud da non perdere in questi giorni di festa - HuffPostItalia : 5 mostre da Nord a Sud da non perdere in questi giorni di festa - SuperMarioDV1 : RT @maRitalab: Italia da Nord a Sud: le mostre da visitare durante le vacanze di Natale -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Le vacanze natalizie sono un momento perfetto per praticare quello che i latini definivano l'otium, il tempo libero lontano dagli affanni quotidiani legati al lavoro (negotium) e dedicarsi ai propri interessi. Per chi indivolesse concedersi qualche attimo per ristorare lo spirito e fare un salto al museo, HuffPost ha selezionato cinque, daa Sud, che vale la pena visitare e che potranno allietare le vostre giornate di relax.1. Torino. "Merry Marilyn. Naturale eleganza, magico charme"In occasione delle feste natalizie il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio ala stella più brillante del firmamento hollywoodiano, Marilyn Monroe. Un paio di orecchini e un bracciale con incisa la dedica "Marilyn Love Frank" , un sensuale bustino di pizzo nero, un paio di scarpe con le sue iniziali sulla suola e il beauty-case utilizzato sul set di A qualcuno ...