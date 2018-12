12 foto che valgono più di 1000 parole | il 2018 raccontato da Medici Senza Frontiere

Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto : Da quando sono comparsi sulla scena mediatica italiana, i componenti del clan Rodriguez hanno sempre dimostrato di essere legati da un grandissimo affetto. Davanti alle telecamere quando si è trattato di essere concorrenti o... L'articolo Cecilia Rodriguez scrive una dedica che fa commuovere Belen Rodriguez. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mara Venier posta una foto con il nipotino al mare critiche dal web : Su “instagram” Mara Venier ha postato una foto in compagnia del nipotino, sulla spiaggia di Santo Domingo, dove Mara ha una casa e dove sta trascorrendo le feste con i suoi cari. Boom di like per l’esotico scatto natalizio, ma quando una follower l’attacca, lei perde le staffe: «Anche oggi mi devi rompere le p***». Dopo l’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 23 dicembre, la Venier è volata alla volta ...

Edoardo - la vera identità del giovane "telecronista mascherato" di Sky Sport foto : Hai mai corso? Gare serie non ne faccio e non ne ho mai fatte, svolgere con serietà questo Sport è molto costoso, io lo faccio per divertirmi, in un ambiente molto bello e stimolante come quello di ...

Mascherato e con la croce. Tutte le fotografie del Bob Dylan meno noto : "Come soggetto fotografico, Dylan era il migliore. Bastava puntargli addosso l'obiettivo e le cose semplicemente accadevano. Abbiamo avuto un buon rapporto e lui era disposto a provare qualsiasi cosa". Questo il commento del fotografo Jerry Schatzberg alle centinaia di foto - alcune inedite e altre rarissime - pubblicate nel bellissimo libro Dylan/Schatzberg (Skira, pagg. 262, euro 55). Sono foto del 1965, quando Dylan era uscito dalle cantine ...

Naomi Campbell la foto che incuriosisce su Instagram : via la parrucca - eccola senza capelli : Naomi Campbell come non te l'aspetti. Su Instagram posta una foto in cui si ritrare "a nudo"...Il che non significa spogliarsi: la bella top, icona degli anni 90 e ancora sulla cresta...

Presto in India il ponte ferroviario più alto del mondo : 359m sul fiume Chenab a prova di esplosione [foto] : 1/17 ...

Che tempo che fa - Vincenzo Mollica : "Quando schiatterò sulla mia tomba voglio la foto di Vincenzo Paperica" : E' stata questa la prima rivelazione, senza parole, del giornalista di spettacolo di Tg1: da diversi anni ha un problema alla vista, un ' ladro silente di vista ' che la scienza chiama glaucoma . Il ...

Inter-Napoli - ritrovati machete e martelli : le foto shock delle armi usate nell’agguato dai tifosi [GALLERY] : La polizia ha rinvenuto e sequestrato le armi usate dai tifosi durante gli scontri post Inter-Napoli: machete e martelli ritrovati in un giardino di via Novara machete, martelli e altre armi contundenti sono state ritrovate presso un giardino di via Novara dalla polizia. Gli agenti le hanno subito poste sotto sequestro. Tali armi sono state utilizzate nell’agguato fra le tifoserie di Inter e Napoli avvenuto nei momenti successivi al ...

Instagram : questa foto di Kylie Jenner è quella che ha ricevuto più like nel 2018. Ecco il resto della classifica! : Si tratta di post di star dello show biz, della musica e dello sport che hanno fatto il giro del mondo grazie a milioni e milioni di cuoricini. via GIPHY Dai un occhiata alla top 10 dei post ...

Francesco Chiofalo e il tumore al cervello/ foto - in ospedale con la mamma : 'Ora più che mai ho bisogno di te' : Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Come sta? La Foto in ospedale assieme alla mamma: 'Ora più che mai ho bisogno di te'