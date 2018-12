Xiaomi Mi 8 e Redmi 5 si aggiornano con miglioramenti generali

Xiaomi aggiorna la MIUI per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6 : Il team di Xiaomi ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Xiaomi aggiorna la MIUI per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6 proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

TWRP disponibile per OnePlus 6T - Motorola Moto Z3 - Xiaomi Redmi 6 e altri device : Negli ultimi giorni il team di TWRP ha aggiunto il supporto a nove nuovi dispositivi, tra cui figurano anche OnePlus 6T e Motorola Moto Z3 L'articolo TWRP disponibile per OnePlus 6T, Motorola Moto Z3, Xiaomi Redmi 6 e altri device proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile : Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile, basata su Android 6.0 Marshmallow: aggiunte anche funzioni di schermo condiviso e switch rapido fra applicazioni. Sarà l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo. L'articolo Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha deciso di abbandonare il supporto software per Mi 5 e Redmi Note 3 - apprezzati dispositivi del 2016 : Non molto positiva per gli utenti che hanno deciso di acquistare due prodotti firmati Xiaomi è la notizia diffusa nelle scorse ore. Mi […] L'articolo Xiaomi ha deciso di abbandonare il supporto software per Mi 5 e Redmi Note 3, apprezzati dispositivi del 2016 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie - Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix : Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix. L'articolo Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 patch e bugfix proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse : Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero essere svelati nei prossimi mesi: il primo è oggetto di immagini teaser su Weibo, il secondo si lascia intravedere nella certificazione e potrebbe essere il primo Android Go del produttore cinese. L'articolo Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro : Xiaomi Redmi Note 6 Pro, come il suo predecessore (gemello) Xiaomi Redmi Note 5, sta avendo un enorme successo in tutto il mondo, […] L'articolo LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Carrellata di novità per Galaxy M20 - Nokia 9 - ZenFone 5 Max e Xiaomi Redmi 7 Pro : Diamo un'occhiata alle ultime novità trapelate per Samsung Galaxy M20, Nokia 9, ASUS ZenFone 5 Max e il misterioso Xiaomi M1901F9T, corrispondente forse a Xiaomi Redmi 7 Pro. L'articolo Carrellata di novità per Galaxy M20, Nokia 9, ZenFone 5 Max e Xiaomi Redmi 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro : buona fotocamera e ottima autonomia a meno di 200 euro - ma con design poco originale : Il Redmi Note 6 Pro è il nuovo smartphone Android di Xiaomi che si inserisce nella fascia di prezzo compresa tra i 150 e i 250 euro. I suoi punti di forza sono certamente il comparto fotografico e l’autonomia. Può contare su due fotocamere sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, una caratteristica poco comune per dispositivi di questo genere. E ha a disposizione una batteria da ben 4.000 mAh (milliampereora), più grande ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro - Mi 8 Pro - Mi 8 Lite e molto altro nella Settimana di Natale di GearBest : Manca ormai poco più di una Settimana a Natale e GearBest lancia una nuova strepitosa serie di offerte, per chi vuole un regalo last minute o cerca comunque un'ottima occasione. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite e molto altro nella Settimana di Natale di GearBest proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro : tanta sostanza ma poca originalità : Non a caso, infatti, Xiaomi è diventato il quarto produttore di smartphone al mondo e in Italia, dov'è sbarcata ufficialmente solo lo scorso maggio. Design: tanta solidità e poca originalità Il ...

Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5 - 84 pollici e notch a goccia : Anche Xiaomi sta preparando il suo primo smartphone di fascia media con un notch a goccia e la conferma arriva dal database del TENAA L'articolo Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5,84 pollici e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.