Whatsapp | presto sarà possibile pagare direttamente in chat?

Whatsapp - presto si pagherà in criptovalute : Il motivo è molto semplice: secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2017 l'India ha ricevuto rimesse di denaro per 69 miliardi di dollari , più di qualsiasi altro paese al mondo. Facebook vuole ...

Duplice utile funzione presto su Whatsapp : mai stato così semplice aggiungere contatti : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per quanto riguarda lo sviluppo di WhatsApp, alla luce non solo di quanto riportato un paio di giorni fa con l'articolo dedicato alla scadenza dei backup sui dati non aggiornati da un anno, ma anche in merito ad un paio di funzioni che l'app si appresta a mettere a disposizione del proprio pubblico. Indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un prodotto Android o iPhone, infatti, a stretto giro ...