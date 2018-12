Walter Nudo insultato da Francesco Facchinetti | “Quel demente mi ha…”

Isola dei Famosi 2019 : Walter Nudo possibile inviato del reality show di Canale5 : Isola dei Famosi 2019: Walter Nudo è il nome che circola, come inviato della nuova edizione del reality show di Canale5, condotto da Alessia Marcuzzi Walter Nudo dal Grande Fratello Vip 2018 a L’Isola dei Famosi 2019? Nelle ultime ore il nome del vincitore della terza edizione del GF VIP 3 è cominciato a circolare come quello di papabile inviato della nuova edizione del reality show di Canale 5. A lanciare la bomba è stato “King”, il ...

Walter NUDO/ Dopo il Gf Vip 3 al L'Isola dei Famosi 2019? 'Non confermo - potrebbe essere una bella avventura' : WALTER NUDO possibile inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2019? Il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 né smentisce né conferma...

Dopo il GF Vip c'è l'Isola : la sorpresa di Walter Nudo : l'Isola dei Famosi potrebbe accogliere il vincitore del Grande Fratello Vip 3 Walter Nudo , mentre è sicura la partecipazione di Nicolò Ferrari. Walter Nudo , l'attore italocanadese che ha conquistato ...

Nel cast dell'Isola dei Famosi spunta anche Walter Nudo : L'Isola dei Famosi potrebbe accogliere il vincitore del Grande Fratello Vip 3 Walter Nudo , mentre è sicura la partecipazione di Nicolò Ferrari. Walter Nudo , l'attore italocanadese che ha conquistato ...

Walter Nudo - rivelazioni inedite : Celine - Francesca Cipriani - Isola 2019 : Walter Nudo fa chiarezza: cosa ha fatto negli ultimi 15 anni, le parole su Francesca Cipriani, la spiegazione su Celine (“Moglie o ex”?) e la risposta sulla voce che lo vede come inviato all’Isola dei Famosi Walter Nudo, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, è tornato alla ribalta delle cronache del Bel Paese. Nell’intervista […] L'articolo Walter Nudo, rivelazioni inedite: Celine, Francesca Cipriani, Isola 2019 ...

Andrea Mainardi/ 'Sono molto legato a Walter Nudo. Matrimonio con Anna? Non c'è una data' - GF Vip - : Andrea Mainardi, a due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, parla dell'amicizia con Walter Nudo e dell'amore con la fidanzata Anna.

Walter Nudo - il messaggio che fa impazzire Fariba : massima dell’attore : Walter Nudo, il messaggio che fa impazzire Fariba Tehrani: le parole dell’attore e la reazione della madre di Giulia Salemi Walter Nudo, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 3, piano piano sta tornando alla vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori e dalle telecamere. Tuttavia, nonostante non sia più sotto l’occhio vigile del reality, […] L'articolo Walter Nudo, il messaggio che fa impazzire Fariba: massima ...

Walter Nudo racconta il suo rapporto con le donne : A pochi giorni dalla vincita del “GF vip” Walter Nudo al settimanale “Chi” rivela della sua castità da un anno: «Ecco perché sono 12 mesi che non faccio ses…..o…»: «Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza». Insomma, nulla di forzato. Walter vorrebbe solo aspettare ...

Walter Nudo ecco perchè sono casto da un anno : Il vincitore del “GFVip” Walter Nudo in un’intervista al settimanale “Chi” rivela della sua castità da un anno: «ecco perché sono 12 mesi che non faccio ses…..o…»: «sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza». Insomma, nulla di forzato. Walter vorrebbe solo aspettare di ...

GF Vip - Walter Nudo - perché è in astinenza da un anno : Dopo la vittoria conquistata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha confessato di essere in astinenza dal sesso da un anno. “Sono 12 mesi che non vado con una donna – ha svelato al settimanale Chi – e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno: se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza. Per me l’amore e il sesso sono la ...

Walter Nudo : i sentimenti per Benedetta Mazza e il distacco dalla Marchesa : Walter Nudo si racconta dopo il Grande Fratello Vip: Benedetta Mazza? “Nessun sentimento oltre l’amicizia” Il Grane Fratello Vip ha visto trionfare quest’anno Walter Nudo, vincitore della terza edizione. All’interno del reality lui ha portato se stesso e nessuna storia d’amore o interesse sentimentale nei confronti di una donna in particolare hanno contraddistinto il suo percorso. […] L'articolo Walter ...

Walter Nudo casto da un anno : "Rinunciare al sesso non è un sacrificio" : Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip non ha rapporti con donne da quando è finita con sua moglie Celine

Walter Nudo racconta cosa gli è successo e fa un annuncio : Walter Nudo spiega perchè è sparito dalla televisione Lavoro, amore e progetti futuri sono stati al centro dell’intervista di Walter Nudo sul settimanale Chi. Il noto attore ha vinto lo scorso 10 dicembre il Grande Fratello Vip 3 acquistando una nuova popolarità. Per l’artista di Montreal questi sono stati giorni frenetici trascorsi tra eventi e interviste. L’artista ha parlato proprio della sua carriera e dei momenti di ...

Walter Nudo potrebbe essere il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi (RUMORS) : nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che tornerà a fine gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Walter Nudo, fresco vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. L'attore originario di Montreal sarebbe stato contatto da Mediaset per occupare il posto di inviato di questa nuova edizione del programma in partenza a breve su Canale 5. Walter svela la sua ...