Wall Street : sempre più in rosso - tonfo Nasdaq -3% : Dopo il rally di ieri sul mercato americano tornano a prevalere i timori di un rallentamento dell'economia mondiale e quelli per le future strette monetarie.

Wall Street trascina a picco borse : ANSA, - NEW YORK, 27 DIC - La paura di un rallentamento dell'economia gela le borse che, alle prese con una volatilità alle stelle, sono tutte in profondo rosso. Dopo un rally storico Wall Street affonda trascinandosi dietro le piazze finanziarie europee: ...

Borse europee in deciso calo su scia Wall Street : Giornata da dimenticare per le Borse europee , trainate al ribasso da Wall Street che sconta gli ampi guadagni della vigilia dopo che il presidente americano Trump ha confermato la sua piena fiducia ...

Borsa Usa - male Wall Street : Dow Jones perde quasi il 2% : Dopo il rally di mercoledì, Wall Street torna a perdere , Dow Jones -1,7%, Nasdaq -2%, S P 500 -1,8%, e trascina le Borse europee che accelerano la loro corsa verso il basso. Milano , -2,3%, e ...

Wall Street in rosso dopo il rally di Natale. Piazza Affari perde oltre il 2% : Oggi, tuttavia, prevalgono le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale. , Il Sole 24 Ore Radiocor,

Wall Street previsioni 2019 : per la borsa Usa il prossimo anno sarà terribile? : Secondo Ron Paul anche le mosse della FED e quindi le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, potrebbero avere un impatto negativo sulla borsa Usa. Non è quindi un caso che per Paul il ...

I doni di Natale accendono Wall Street : Dopo la peggiore vigilia di Natale di sempre, Wall Street prende fiato e rimbalza. Il Dow Jones ha chiuso con un balzo del 4,2% mentre il Nasdaq è salito di oltre il 5 per cento. Una buona notizia è ...

Le borse non seguono Wall StreetPiazza Affari è in netto calo : Il rimbalzo record di Wall Street non lancia le borse europee. netto peggioramento per Piazza Affari, con il Ftse Mib che perde oltre l'1%. Soffre quasi tutto il paniere principale, in primis Fca, Saipem e Tim Segui su Affaritaliani.it

Wall Street verso un 2019 da brividi : 'perdite fino al 20%' : ... ha detto Horwitz, in un'intervista alla CNBC, aggiungendo che 'stiamo entrando in tempi molto difficili a causa di un'economia che appare indebolita'. Per Horwitz, uno dei maggiori problemi è il ...

Le Borse europee aprono miste dopo i rialzi di Wall Street - Milano perde lo 0 - 5% : Le Borse europee aprono contrastate, dopo la sosta natalizia e sulla scia di Wall Street, che ieri ha chiuso in rally. Anche Tokyo ha terminato la sessione a +3,88%. Londra avanza dello 0,4% a 6.712 ...

Rimbalzo da record a Wall StreetEuropee contrastate - Milano in calo : La seduta di Wall Street è finita con un rally che ha permesso di recuperare le perdite della vigilia di Natale. Incide l'avvicinamento alla Cina sui dazi. Milano invece apre in calo Segui su affaritaliani.it