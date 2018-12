Wall Street finisce in rialzo,Dj +1,13%

: Il peggior dicembre a Wall Street dal 1931 Buon Natale eh? - riotta : Il peggior dicembre a Wall Street dal 1931 Buon Natale eh? - vittoriozucconi : Peggior dicembre a Wall Street dal 1931: continua a sgonfiarsi la Bolla Trump in Borsa, 'per colpa della Fed', dice… - vittoriozucconi : Continua il collasso di Wall Street, vanto di Big Banana Donald, al minimo da 14 mesi. Borsa significa fondi pensio… -

Dopo una seduta altamente volatilechiude in. Dj +1,13% il Nasdaq sale dello 0,38% a 6.579,49 punti. Gli investitori sembrano avere deciso di "buy the dip", approfittare dei cali intraday per comprare titoli. Il tutto è successo all'indomani di un rimbalzo storico (+5%),che ha fatto seguito alla peggiore vigilia di Natale della storia(Di giovedì 27 dicembre 2018)