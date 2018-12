Volley | A2 Maschile | Girone Blu | Bergamo riprende a correre | Piacenza si conferma

Volley : A2 Maschile - Coppa Italia definite le otto protagoniste dei quarti : ROMA- Chiuso il girone di andata di Regular Season nei due gironi di Serie A2 Credem Banca e definite le qualificate ai quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia A2, che si giocheranno il ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai impegnato oggi a Ortona : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Ortona per l’ultima di andata Nel giorno di Santo Stefano, si giocherà l’ultimo turno del girone di andata della Serie A2 Credem Banca. Per questo appuntamento, il Club Italia Crai sarà impegnato nella gara esterna di Ortona (ore 19, Lega Volley Channel). Una partita che alla vigilia si presenta interessante sotto molti aspetti. Sia perché potrebbe essere decisiva in chiave Coppa ...

Volley : A2 Maschile - a Spoleto arriva Michele Fedrizzi : Spoleto, PERUGIA,- In casa Monini Spoleto arriva un rinforzo di grande spessore: da Siena arriva in Umbria Michele Fedrizzi che andrà a rimpinguare il reparto degli schiacciatori di posto quattro. 27 ...

Volley : A2 Maschile - Boxing Day con la sfida Mondovì-Brescia : ROMA -A S. Stefano torna l'agonismo della Serie A2 Credem Banca. Previsti quattro derby e verdetti importanti. In lizza per il titolo di Campione d'Inverno Centrale del Latte Sferc Brescia e Synergy ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - cade Mondovì - Brescia fatica : ROMA- Ad una giornata dal termine dell'andata nel Girone Bianco scricchiola tutto torna in ballo in vetta alla classifica. Scricchiola la corazzata Centrale del Latte Sferc Brescia che vince solo al ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - primo ko per Bergamo battuto da Piacenza : ROMA- L'ultimo turno del Girone Blu di A2 Maschile decreta il crollo interno della capolista Olimpia Bergamo . La squadra di Spanakis si arrende alla Gas Sales Piacenza che dimezza lo svantaggio in ...

Volley - serie A2 maschile. Club Italia Crai vicino al giro di boa : La giovane Italia cresce a suon di tie break : “I giovani devono giocare tanto” recita un vecchio dogma del Volley e i giovani rampanti del Club Italia devono averlo preso alla lettera, visto che su dodici partite fin qui disputate nel girone Blù della serie A2, ben sette si sono concluse al tie break con quattro successi per la squadra azzurra allenata da Monica Cresta e tre sconfitte. L’esperimento, ripetuto negli anni, di una squadra giovanile azzurra in serie A2, ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - il Club Italia festeggia il Natale con una vittoria : VIGNA DI VALLE, ROMA,- Altra prova di forza da parte del Club Italia Crai , che nella penultima giornata del Girone di andata è riuscita a strappare tre punti fondamentali superando Gioia del Colle ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Reggio Emilia sbanca Lamezia : IL TABELLINO - CONAD Lamezia - CONAD Reggio Emilia 0-3, 23-25, 16-25, 21-25, CONAD Lamezia: Negron 4, Alfieri 4, Bruno 5, Aprile 6, Bigarelli 17, Fantini 11, De Santis, L,, Zito, L,, Butera 0. N.E. ...

Volley : A2 Maschile - a Santa Croce arriva Ferraro al posto di Taliani : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- La Kemas Lamipel Santa Croce dovrà fare i conti con l'assenza, per un lungo periodo, del libero fermato per un problema all'occhio per il quale sarà necessaria una ...

Volley : A2 Maschile - Santa Croce perde Taliani ed ingaggia Ferraro : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Brutta tegola per la Kemas Lamipel Santa Croce che dovrà rinunciare per un periodo ancora non precisato al libero Filippo Taliani che dovrà fermarsi problema all'occhio ...

Volley : ranking europeo - Italia maschile quarta - la femminile terza : Le classifiche tengono conto delle ultime due edizioni dei Campionati Europei, l'ultima edizione dei Campionati del Mondo, la World League e il World Grand Prix 2017 e l'European League 2017. Nel ...

Volley : A2 Maschile - nel week end l'11a giornata - domani due anticipi nel Girone Bianco : ROMA - Nel week end si consuma l' 11° turno di A2 Credem Banca che si aprirà domani con due anticipi nel Girone Bianco. Alle 20.30 andranno in scena Mondovì -Lagonegro e Leverano-Roma. Il resto del ...

Volley : A2 Maschile - quattro anticipi fanno da prologo alla 10a giornata : ROMA - Domani e domenica la Serie A2 Credem Banca scenderà in campo per la 10a giornata di andata. Per il Girone Bianco si gioca sabato alle 18.00 il big match Kemas Lamiper S. Croce - Conad Reggio ...