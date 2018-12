Volkswagen - Nel 2019 le prime colonnine mobili di ricarica rapida

Auto : ecco la nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecobonus [GALLERY] : 1/8 ...

Alleanza globale Volkswagen-Ford : i tedeschi produrranno auto nelle fabbriche Usa dell'Ovale Blu : WASHINGTON - Donald Trump corteggia alla Casa Bianca le tre principali case automobilistiche tedesche e strappa i primi impegni a rafforzare i loro investimenti e la loro produzione in Usa sullo...

Gruppo Volkswagen - "Nel 2026 l'ultima generazione di motori endotermici" : La prossima generazione di automobili con motori a combustione interna sarà l'ultima per il Gruppo Volkswagen. Ad annunciarlo è stato Michael Jost, capo della strategia del marchio di Wolfsburg, che ha dichiarato che "Nel 2026 sarà avviata l'ultima linea produttiva di un veicolo con piattaforma con motore a combustione".Futuro elettrico. "I nostri colleghi", ha continuato Jost, "stanno lavorando sull'ultima piattaforma ...

Allenza globale Volkswagen-Ford : i tedeschi produrranno auto nelle fabbriche Usa dell'Ovale Blu : WASHINGTON - Donald Trump corteggia alla Casa Bianca le tre principali case automobilistiche tedesche e strappa i primi impegni a rafforzare i loro investimenti e la loro produzione in Usa sullo...

Volkswagen investe nell'innovazione : sul piatto 44 mld entro il 2023 : Volkswagen investe in maniera massiccia nell'innovazione, e in particolare nelle auto elettriche. Il big tedesco dell'auto ha fatto sapere che intende investire nei prossimi 5 anni, entro la fine del ...

Volkswagen - Accelera sul digitale nella "Lisbon Valley" : Cervelli e cervelloni. Che in portoghese fa, più o meno, cérebros e espertinhos. quello che serve a Volkswagen per una delle sue innumerevoli trasformazioni da semplice costruttore di auto a fornitore di servizi per la mobilità, da società di ingegneria a software company. Ed è anche per questo che il gruppo di Wolfsburg ha scelto Lisbona, dove ha aperto e inaugurato un nuovo laboratorio tecnologico. Il Software Development Center della ...

Volkswagen - I computer quantici snelliranno il traffico : La Volkswagen ha concluso con successo la prima fase di sviluppo di nuovi sistemi di gestione del traffico basati sulla teoria dei quanti, presentando i risultati delle proprie ricerche al WebSummit di Lisbona. I tecnici della Casa tedesca hanno collaborato con la D-Wave per sviluppare degli algoritmi per computer quantici pensati per sostituire le odierne previsioni del traffico. Il marchio di Wolfsburg ha già avviato da tempo alcune ...

Volkswagen - il 50% delle vendite nel 2025 saranno Sport Utility e crossover : WOLFSBURG - Una Volkswagen su due sarà un Suv o un crossover nel 2025. È questa la previsione della casa di Wolfsburg impegnata in un'offensiva di modelli a ruote alte che vede...

Volkswagen - Nel 2025 un'auto su due sarà una Suv : A poche ore dal debutto della sua quinta Suv europea, la T-Cross, la Volkswagen ha diramato nuove previsioni di vendita a lungo termine. Secondo la Casa tedesca, entro il 2025 una Volkswagen su due sarà una sport utility, soprattutto grazie alla crescita di mercati come quelli del Nord e del Sud America oltre che della Cina. Per questo motivo nei piani industriali del costruttore è previsto l'arrivo di numerosi modelli a ruote alte totalmente ...

Via alla produzione di SEAT Tarraco nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg : Per la prima volta in 20 anni il principale stabilimento del gruppo Volkswagen produce un modello di un'altra marca del...