Vieni da Me | Marcello Cirillo smaschera Giancarlo Magalli | Sanno tutti che lui

Vieni da Me - Marcello Cirillo torna a parlare di Magalli : «lo sanno tutti com'è» : Marcello Cirillo ex responsabile della parte musicale de I Fatti Vostri, torna a parlare di Giancarlo Magalli. Ospite della puntata di Vieni da Me ha parlato dei suoi ex colleghi dopo l'esclusione ...

Vieni da Me - Marcello Cirillo torna a parlare di Giancarlo Magalli : “Lo sanno tutti com’è” : Marcello Cirillo ospite della puntata di ieri di Vieni da Me è stato protagonista di un gioco della trasmissione che consiste nell’attribuire una emoticon a vari personaggi tv. Il siparietto è iniziato con un giudizio su Adriana Volpe con la quale a partecipato a Pechino Express: “Non tutti sanno che io ho dormito con lei”, ha detto Cirillo scherzando e dedicando alla conduttrice l’icona dei due bicchieri di campagne. E ...

Marcello Cirillo a Vieni da me/ 'Giancarlo Magalli? Non abbiamo litigato. Oggi però non ci incontriamo più' : Marcello Cirillo si racconta a Vieni da me. 'Giancarlo Magalli? abbiamo lavorato insieme 20 anni, Oggi però non ci incontriamo più'

Vieni da Me : Caterina Balivo mette in imbarazzo Marcello Cirillo : Caterina Balivo fa una rivelazione su Marcello Cirillo a Vieni da Me E’ toccato a Marcello Cirillo raccontarsi attraverso le emoticon nella puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 26 dicembre 2018, festa di Santo Stefano. Il cantante calabrese è stato infatti chiamato a commentare una serie di personaggi con i quali ha lavorato nella sua lunga e brillante carriera, assegnando a ciascuno di loro un’emoticon. Piccolo momento di ...