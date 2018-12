Video Spal Udinese | 0-0 | | gli highlights della partita | Serie A | 18giornata

Video Napoli-Spal 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Che parate di Meret! : Diciassettesimo turno per la Serie A di calcio 2018-2019: nella giornata che anticipa il Natale non cambia il distacco tra la Juventus e il Napoli in classifica. I partenopei nel pomeriggio di ieri si sono imposti per 1-0, soffrendo non poco, al San Paolo con la Spal. A decidere è stata una rete di testa di Raul Albiol praticamente allo scadere della prima frazione. La squadra di Ancelotti non è riuscita a cambiare passo, chiudendo la partita, ...

Napoli-Spal - la 'finta' scivolata di Koulibaly fa impazzire il San Paolo. Video : Kalidou Koulibaly non è un difensore come gli altri. Se ne è accorto subito Carlo Ancelotti, lo sanno ormai da tempo i tifosi del Napoli. Ma quello che ha fatto contro la Spal non l'aveva ancora mai ...

Video Napoli-Spal 1-0 Highlights : gol e sintesi. Albiol fa gioire il San Paolo : E’ un gol di Raul Albiol che consente ai partenopei di ottenere la vittoria contro la SPAL nel match della 17esima giornata di Serie A. Una realizzazione nel corso di una palla inattiva che ha tolto le castagne dal fuoco agli uomini di Carlo Ancelotti e quindi si confermano ai piani alti della graduatoria della massima serie. Di seguito gli Highlights del match del San Paolo: GLI Highlights DI Napoli-Spal 1-0 IL GOL DI RAUL ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Napoli avanti sulla Spal - segna sempre Piatek [Video] : 51′ – GENOA-ATALANTA 1-0 – sempre e solo Piatek! Il Genoa è avanti sull’Atalanta grazie alla rete del suo bomber, aiutato da una deviazione fortunosa di Toloi. 46′ – Napoli-EMPOLI 1-0 – Albiol stacca di testa sugli sviluppi di corner e insacca alle Spalle di Gomis. 41′ – EMPOLI-SAMPDORIA 1-1 – Ramirez pareggia i conti con un gol bellissimo. Riceve da Defrel, si defila e scarica un ...

Diretta Napoli Spal/ Streaming Video e tv : quote - vittoria scontata per i partenopei? - Serie A - : Diretta Napoli Spal, Streaming video e tv: dopo la vittoria in extremis alla Sardegna Arena, i partenopei ospitano i pericolanti estensi.

MotoGp – Infortunio Marquez - la spalla ancora incerottata : inizia la fisioterapia per lo spagnolo [Video] : Marquez non demorde: lo spagnolo inizia la fisioterapia e tiene i fan sempre aggiornati sui social Prosegue il recupero di Marc Marquez: dopo l’operazione alla spalla, avvenuta nei primi giorni di dicembre, il campione del mondo in carica di MotoGp sta piano piano iniziando la sua riabilitazione per tornare in perfetta forma in vista della stagione 2019. Lo spagnolo aggiorna periodicamente tutti i suoi fan con foto e video sui social ...

Arsenal-Tottenham - Alli colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti : la reazione dell’inglese [Video] : In occasione del quarto di finale della Carabao Cup tra Arsenal e Tottenham, il calciatore degli Spurs Delle Alli, peraltro autore del gol dello 0-2 finale, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti. Il centrocampista inglese si è girato di scatto verso le tribune dell’Emirates Stadium per poi evidenziare ai tifosi dei Gunners il risultato della partita. Di seguito il video in cui si nota la bottiglietta centrare la ...

'Sto sognando - sto sognando' - sorpresa speciale per il baby-tifoso dell'Arsenal : alle sue spalle spunta Özil [Video] : L'Arsenal e la sorpresa speciale al dolce tifoso Kyan: Özil si piazza alle spalle del bambino, la reazione è commovente I bambini sognano spesso in grande, a volte i loro sogni sembrano essere ...

“Sto sognando - sto sognando” - sorpresa speciale per il baby-tifoso dell’Arsenal : alle sue spalle spunta Özil [Video] : L’Arsenal e la sorpresa speciale al dolce tifoso Kyan: Özil si piazza alle spalle del bambino, la reazione è commovente I bambini sognano spesso in grande, a volte i loro sogni sembrano essere irrealizzabili, altre volte invece vengono magicamente esauditi. Lo sa bene il piccolo Kyan, che durante un’intervista sul calcio e sulla sua squadra del cuore, l’Arsenal, ha ricevuto una piacevolissima sorpresa che lo ha lasciato ...

Spalletti si dimentica i regali : il buffo Video natalizio dell'Inter : A quattro giorni dall'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, difficilmente avremmo potuto pensare che la principale preoccupazione di Luciano Spalletti fossero... i regali di Natale. A ...

SPAL CHIEVO/ Diretta streaming Video e tv : dirige Luca Banti - probabili formazioni : Diretta SPAL-CHIEVO, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Grandinata storica a Roccalumera : si spala il ghiaccio per liberare le strade [Video] : [flowplayer id="145245"] se non visualizzi il video clicca qui Una bufera di pioggia e grandine ha colpito nella notte appena trascorsa il messinese e in particolare la località di Roccalumera,...

Marotta : «Spalletti va supportato - gap con la Juve si colma col lavoro» [Video] : Le prime parole di Beppe Marotta dopo la nomina ad amministratore delegato dell'Inter L'articolo Marotta: «Spalletti va supportato, gap con la Juve si colma col lavoro» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Luciano Spalletti in Video alla festa di Mendella : 'La mia carriera deve tanto a quel Viareggio' : Centinaia di persone al palasport per l'ex presidente bianconero. Anche il ds dell'Atalanta Zamagna invia un messaggio