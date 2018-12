Video Cagliari Genoa | 1-0 | | highlights e gol della partita | Serie A | 18giornata

Diretta Lazio Cagliari/ Streaming Video e tv : ancora out Lucas Leiva e Pavoletti - Serie A - : Diretta Lazio Cagliari, Streaming video e tv: biancocelesti e isolani non attraversano un bel periodo di forma, e oggi si affrontano allo stadio Olimpico.

Highlights Cagliari-Napoli 0-1 - Video - gol e sintesi della partita. Punizione stellare di Milik al 91'! : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli azzurri ha sbloccato la partita al 91′ alla Sardegna Arena grazie a un gol di Milik, i ragazzi di Carlo Ancelotti rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Cagliari-Napoli 0-1. Highlights Cagliari-Napoli 0-1: GOL ...

Quelli che il calcio - Panatta sull'attaccante Sau : "E' arrivato 'sto sorcio...". Furia del Cagliari (Video) : Adriano Panatta nella bufera per una frase pronunciata durante la puntata domenicale di Quelli che il calcio. Si parlava di Roma e del pareggio per 2 a 2 a Cagliari, con i padroni di casa che hanno rimontato la squadra di Di Francesco in nove contro undici.Una beffa che ha mandato su tutte le furie i tifosi, pronti a puntare il dito contro dirigenza, giocatori e allenatore. Ed è proprio a loro che si rivolgeva l’ex tennista, chiamato in ...

Cagliari-Roma 2-2 - clamoroso alla “Sardegna Arena” : suicidio giallorosso [FOTO e Video] : 1/51 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Highlights Cagliari-Roma 2-2 - Video - gol e sintesi della partita. Pareggio pirotecnico alla Sardegna Arena : Davvero incredibile alla Sardegna Arena quanto accaduto tra Cagliari e Roma. Il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A termina sul 2-2 con i sardi capaci di pareggiare con due uomini in meno (espulsioni di Ceppitelli e Srna). Ai gol di Cristante e di Kolarov, che sembravano aver dato il successo ai capitolini, hanno risposto Ionita e Sau che hanno regalato un pari insperato ai sardi. Di seguito gli ...

Cagliari-Roma LIVE : accorcia Ionita [Video] : 1/51 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Cagliari-Roma LIVE : i padroni di casa prendono campo [Video] : 69′ – Niente rigore per i rossoblu. Il Cagliari sta crescendo però. 68′ – Intanto Mazzoleni va a rivedere un tocco di mano di Kolarov. 65′ – Esce Padoin ed entra Pajac: Maran vuole più spinta sulla sinistra. 63′ – Incontenibile Kolarov! Dopo una progressione nella metà campo avversaria costringe Faragò a fargli fallo. 61′ – Zaniolo! Sulla ripartenza conseguente il centrocampista ...

Cagliari-Roma LIVE : giallorossi in controllo [Video] : 65′ – Esce Padoin ed entra Pajac: Maran vuole più spinta sulla sinistra. 63′ – Incontenibile Kolarov! Dopo una progressione nella metà campo avversaria costringe Faragò a fargli fallo. 61′ – Zaniolo! Sulla ripartenza conseguente il centrocampista della Roma impegna severamente Cragno, costretto al tuffo e alla deviazione in corner. 61′ – Farias! Altro tiro da fuori: stavolta Olsen ...

Cagliari-Roma LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [Video] : INTERVALLO – Roma sul doppio vantaggio alla “Sardegna Arena” grazie ai gol di Cristante e di Kolarov (con la collaborazione di Cerri). I padroni di casa hanno provato a giocare palla a terra, ma il primo pericolo concreto per Olsen è arrivato al 45′. Troppo poco per impensierire i giallorossi, entrati in campo con la giusta convinzione. 45′ – Farias! Il brasiliano arriva davanti a Olsen, che lo ipnotizza ...

Cagliari-Roma LIVE : raddoppio di Kolarov [Video] : 41′ – Kolarov! La Roma passa sul 2-0! Piazzato del terzino e deviazione di Cerri che mette fuori causa Cragno. 36′ – Faragò! Cross di Srna, Cerri viene rimpallato e la palla finisce a Faragò, che calcia e viene deviato in corner da un difensore giallorosso. 29′ – Schick! Kolarov calcia, il ceco prova a metterci il piede ma non ci arriva. 24′ – Il Cagliari prova a giocare palla a terra senza ...

Cagliari-Roma LIVE - gol di Cristante : giallorossi in vantaggio [Video] : 20′ – Cristante! Il Cagliari in difficoltà sui centrocampisti della Roma: stavolta calcia ancora dalla distanza e il pallone sibila sul palo alla sinistra di Cragno. 16′ – Under! Roma vicina al raddoppio! Azione sulla sinistra e cross per Schick, anticipato da Klavan: poi Kluivert riallarga sulla destra e il turco calcia al volo col mancino sfiorando il secondo palo. 14′ – Cristante! Under scappa a ...