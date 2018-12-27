Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 09 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN ritrovati all’ascolto dell’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio Sul grande raccordo anulare un mezzo pesante in panne sulla carreggiata interna crea code tra le uscite prenestina e Prenestina bis code su via prenestina in direzione Roma tra colle prenestino e il raccordo Per il trasporto pubblico informiamo che la Ferrovia Romalido, vede le proprei partenze riprogrammate. Le ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio Sul grande raccordo anulare un mezzo pesante in panne sulla carreggiata interna crea code tra le uscite prenestina e Prenestina bis Per il trasporto pubblico informiamo che la Ferrovia Romalido, vede le proprei partenze riprogrammate. Le prossime partenze da Colombo sono previste alle 8.15-8.38-9.00-9.15 mentre ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Sul grande raccordo anulare un mezzo pesante in panne sulla carreggiata interna crea code tra le uscite prenestina e Prenestina bis Per il trasporto pubblico informiamo che la Ferrovia Romalido, vede le proprei partenze riprogrammate. Le prossime partenze da Colombo sono previste alle 7.25-7.35-7.45-8.00-8.15 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA MONTE PORZIO E IL CASELLO E TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE SEMPRE IN DIREZIONE Roma SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA MONTE PORZIO E IL CASELLO E TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE SEMPRE IN DIREZIONE Roma SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA MONTE PORZIO E IL CASELLO E IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI MONTREROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO SULL’APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. MENTRE LE ZTL NON SONO ATTIVE PER I CANTIERI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E’ ANCORA IN ATTO IL RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. MENTRE LE ZTL NON SONO ATTIVE PER I CANTIERI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E’ ANCORA IN ATTO IL RESTRINGIMENTO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. PER I CANTIERI – Sul viadotto della Magliana è ancora in atto il restringimento all’altezza del Ponte della Magliana, direzione Fiumicino, per lavori di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA IL RACCORDO E TOR VERGATA IN DIREZIONE SUD SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO ...