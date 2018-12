Via Trieste tra Ravenna e Marina | Ancisi chiede l' intervento della Municipale

Al Via le iscrizioni per FameLab Trieste 2019 : Il primo classificato della selezione locale di Trieste avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza 'Franco Prattico' della SISSA di Trieste. Il vincitore di ...

Porto Trieste - Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale istituisce "Direzione FerroViaria" : Il Porto di Trieste ha la propria "Direzione Ferroviaria". L'ha istituita Zeno D'Agostino , Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale , nonché di Assoporti e dallo scorso ...

Aeroporti - al Via le offerte per il 55% di Trieste Airport : Entra nel vivo la nuova gara che dovrà portare alla cessione del 55% dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Trieste , partecipato al 100% dalla Regione Friuli. Il precedente invito ad acquisire le quote ...

La Via della Seta in Italia : le mani cinesi su Trieste : Via della Seta. Nome morbido. Ma sostanza molto hard nello schema geopolitico che oppone Cina e Stati Uniti per il dominio del mondo e in specie per l’egemonia commerciale sull’Europa. Perché la Via della Seta punta a entrare nel cuore del Vecchio Continente, usando i varchi di accesso dei porti di Trieste e di Venezia. Lo dicono gli investimenti i...

Porto di Trieste rafforza legame con Baviera. Ampio piano investimenti ferroViari : Si rafforzano i legami ed i collegamenti fra il Porto di Trieste e la Baviera , con lo scalo giuliano che si candida al ruolo di "hub privilegiato" nel Mediterraneo e sulla Nuova Via della Seta , One ...

Ciclabile di Viale Trento e Trieste - i lavori procedono rapidamente : CREMONA - Sopralluogo in mattinata al cantiere di viale Trento e Trieste dove è in corso la realizzazione della pista Ciclabile con l'assessore alle Infrastrutture Alessia Manfredini . Nel corso del ...

Trieste si divide per il 4 novembre : al Via i cortei di Casapound e degli antifascisti : È partito da largo Riborgo, con la Primavera di Vivaldi a fare da sottofondo, il corteo organizzato da Casapound in memoria della vittoria dell'Italia 100 anni fa della Grande Guerra.In testa al corteo, tra fumogeni tricolori, ci sono diversi labari, tra cui quello della Federazione nazionale Arditi d'Italia con le medaglie d'oro e della Associazione nazionale Arma milizia, Seguono tricolori, bandiere di Casapound, bandiere istriana, ...

Trieste - incidente con due feriti gravi in Viale Campi Elisi : Scontro auto-scooter. Una persona ha riportato un trauma cranico e toracico, l'altra una frattura esposta a un arto inferiore

Al Via la diciottesima edizione del Trieste Science+Fiction Festival : Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla carriera Urania ...

Grande Guerra : Via a mostra Gdf a Trieste : ANSA, - Trieste, 29 OTT - Una mostra che racconta l'impegno della Gdf nella Grande Guerra, con particolare attenzione all'area da Brazzano sullo Judrio a Trieste, è stata inaugurata oggi al Magazzino ...