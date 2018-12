Usa | marito alla moglie | ' Ami i cani più di me' | li lancia dal balcone | un chihuahua muore

Il marito accUsa la moglie : “Ami i tuoi cani più di me”. Poi li lancia dal balcone : un chihuahua muore - l’altro scappa : In auto, di ritorno da una festa di Natale, una coppia inizia a litigare. La discussione diventa sempre più accesa e il marito accusa la moglie: “Ami i tuoi cani più di me“. E aggiunge: “Ho intenzione di ucciderli“. Così, senza pensarci due volte, l’uomo, Jerald Jeske, un ex avvocato di Park Ridge, periferia di Chicago, è corso in casa chiudendo la moglie fuori dalla porta e ha lanciato giù dal balcone i due cani ...

Polonia - moglie abUsata dal marito per anni e ridotta in schiavitù : stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

SiracUsa - Eligia Ardita incinta di otto mesi uccisa dal marito : oggi l'ergastolo (Video) : Carcere a vita. Eligia Ardita aveva 35 anni ed era all'ottavo mese di gravidanza quando il 19 gennaio del 2015 è stata uccisa nell'abitazione coniugale di via Calatabiano a Siracusa dal marito Christian Leonardi di 43 anni. Solo dopo otto mesi è affiorata la tremenda verità: lui ha fatto di tutto per far credere che la colpa fosse stata dei medici. oggi alle 17, al termine del processo di primo grado durato quasi tre anni, la Corte d'Assise del ...

SiracUsa - maresciallo dei carabinieri uccisa nel 2017 : accUsato il marito poliziotto : La procura della Repubblica di Siracusa, in Sicilia, ha emesso in questi giorni un avviso di conclusione di indagini a carico di Francesco Ferrari, un agente di Polizia dello stato di 45 anni, in servizio presso il commissariato della città. L'uomo è stato accusato di avere ucciso la moglie, Licia Gioia, un maresciallo dei carabinieri a colpi di pistola il 28 febbraio 2017 scorso. La donna è stata trovata morta all'interno dell'abitazione ...

Marescialla trovata morta in casa - non è stato suicidio : il marito poliziotto accUsato di omicidio : La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di conclusioni indagini per omicidio volontario nei confronti di Francesco Ferrari, 45 anni, poliziotto in servizio alla Questura di Siracusa. L'agente è ...

Omicidio Anna Filomena Barretta - la svolta. Marito accUsato di omicidio : Si toglie la vita nella casa dove viveva con l’ex Marito a Marano Vicentino sparandosi un colpo di testa, dopo un litigio, almeno così sembrava, prima della svolta sulla morte di Anna Filomena Barretta, 42 anni. Nelle prime ore del mattino, al termine di un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio Angelo Lavarra, Marito separato – ma convivente – di Anna Filomena Barretta che, lo scorso 20 ...

Omicidio a RagUsa - Maria Zarba uccisa dall'ex marito VIDEO : Omicidio Zarba Ragusa. marito indagato per Omicidio doloso, aggravato dal fatto di averlo commesso ai danni della moglie dalla quale era separata

Uomini e donne - il dramma di Tara Gabrieletto : 'Ci prova con mio marito - basta str***'. AccUsa terrificante : Si apre un grosso caso a Uomini e donne , il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tutta 'colpa' di Tara Gabrieletto e del durissimo sfogo pubblicato su Instagram su suo marito ...

Filomena Lamberti - sfigurata con l'acido dal marito - legge la lettera del Papa : "Le chiedo scUsa" : Una donna che nella primavera scorsa, a Salerno, è stata sfigurata con l'acido dal marito ha reso nota oggi una lettera inviatale l'11 giugno da Papa Francesco. Filomena Lamberti, questo il suo nome, l'ha letta durante la trasmissione di Rai Uno "A Sua Immagine", dedicata oggi alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. "Le chiedo scusa e prego per lei affinché il coraggio che le ha ridonato singolare bellezza diventi ...