Usa | bimbo di otto anni muore al confine con il Messico Trump | ' Avanti col muro'

Usa - Trump a un bimbo di 7 anni : 'Sei grande per credere a Babbo Natale' : La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Un cliente tredicenne e un bimbo di 10 anni Usato come pusher : Per consegnare la droga ai clienti non esitavano ad affidarsi anche a un bambino di 10 anni, usato di fatto come pusher

Usa - bimbo in fin di vita : travel ban vieta alla mamma yemenita di vederlo : Una mamma yemenita forse non riuscirà a vedere per l'ultima volta suo figlio prima che i medici stacchino le macchine che lo tengono in vita. Lo Yemen è infatti uno dei sei Paesi a maggioranza ...

Torino - maestre cambiano bimbo Usando vestiti rosa. La mamma : “Meglio pisciato che con identità di genere in conflitto” : Meglio sporco che vestito di rosa. Questa l’idea di una mamma di Chivasso, nel Torinese, che si è infuriata contro le insegnanti d’asilo del figlio di 3 anni, costrette a cambiarlo con vestiti di fortuna, un paio di mutandine rosa e dei pantaloni fucsia, dopo che il piccolo si era fatto la pipì addosso per l’ennesima volta di fila, come riporta La Stampa. Una scelta obbligata quella delle educatrici. Il bimbo, alunno del Peter ...

Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia/ Video Usa - proteste e indignazione per la furia degli agenti : New York, Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia: Video. Usa, proteste e indignazione per la furia degli agenti

Usa - polizia New York sotto accUsa : agenti strappano bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

Usa - attira una donna incinta in casa e le taglia il ventre per sottrarle il bimbo : Succede nel Nord Dakota, una terribile ed inquietante storia che ha lasciato tutti senza parole. Una donna di appena 36 anni ha utilizzato una scusa per attirare in casa propria una vicina incinta e, senza darle alcuna spiegazione, le ha tagliato il ventre sottraendole il bambino che portava in grembo. La vittima dell'aggressione è stata abbandonata all'interno dell'appartamento, agonizzante, fino a quando la morte non l'ha raggiunta. Savannah ...

Usa - la attira in casa e le taglia la pancia per rubarle il bimbo : Una ragazza di 22 anni, incinta di otto mesi è morta dopo che la vicina le avrebbe tagliato la pancia, rubandole il bimbo . La giovane, un'infermiera, aveva accettato di aiutare l'inquilina del piano ...

Usa - gli piacevano i maschi : bimbo torturato e ucciso - madre e patrigno a processo : Anthony Avalos, bimbo californiano di 10 anni, è stato torturato e ucciso dal madre e dal patrigno. Ora la coppia è sotto processo per le aberranti azioni commesse. Nel corso del processo sono emersi dettagli terrificanti relativi alle ultime ore del piccolo. Anthony è stato massacrato dalla coppia perché aveva confessato che gli piacevano i maschi. La morte del piccolo risale allo scorso 21 giugno. La mamma e il compagno non solo lo hanno ...

Usa - bimbo di 3 anni trova una pistola e uccide la sorellina : Ancora una tragedia delle armi negli Stati Uniti. Izzy, una bambina di 4 anni, è morta 5 giorni dopo essere stata colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. A sparare il fratellino di 3 anni, che aveva trovato una pistola mentre si trovavano dalla nonna nello Stato dell'Indiana. Gli organi della bimba hanno salvato 8 bambini.Continua a leggere

Scaraventa a terra bimbo di 3 mesi : mamma accUsata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...

Getta a terra bimbo di 3 mesi : mamma accUsata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...

Usa - catechista avrebbe abUsato di un bimbo di 3 anni nei bagni della chiesa : arrestato : Una bruttissima vicenda di presunti abusi su minori arriva questa volta dagli Stati Uniti, e precisamente dalla Carolina del Sud. L'episodio, che potrebbe anche non essere l'unico, si è verificato in una chiesa di North Charleston negli scorsi giorni, alla NewSpring Church. Qui, il 28enne Jacop Robert Lee Hazlett, questo il nome del presunto molestatore, avrebbe abusato di un bambino di soli 3 anni nei bagni della stesso edificio religioso. ...