Uomini e donne | Sonia Lorenzini sotto accusa sbrocca | Siete soltanto ignoranti E

Gossip Uomini e Donne : Sossio e Ursula lasciano il Trono Over? : Sossio Aruta sorprende Ursula: la coppia pronta a lasciare Uomini e Donne? Ursula Bennardo e Sossio Aruta lasceranno presto il Trono Over di Uomini e Donne? E’ stata questa la domanda ricorrente che molti si sono posti sui social in questi ultimi giorni. Probabilmente la verità verrà svelata domani dato che ci sarà la registrazione di una nuova puntata del Trono Over del dating show. Intanto i due, in quest’ultimo periodo, si sono ...

Uomini e Donne gossip - Sonia è stanca : la rivelazione su Federico Piccinato : Sonia Lorenzini risponde su Instagram a chi le fa notare le critiche su Federico Oggi abbiamo un po’ di gossip su Uomini e Donne per voi e riguarda Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Chi segue il programma da anni conosce bene la loro storia, ma proveremo a riassumerla per poter poi parlare del perché l’ex […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia è stanca: la rivelazione su Federico Piccinato proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - dopo la tempesta esce il sole : Luigi Mastroianni bacia Irene Capuano : Oggi 27 dicembre, verranno registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. In particolare, nella giornata odierna, verrà dato ampio spazio alla situazione del trono di Luigi Mastroianni e della sua corteggiatrice Irene Capuano, di cui nell'ultima puntata andata in onda non si è parlato. Sin dalle prime puntate di Uomini e Donne, la ragazza originaria di Roma si è fatta conoscere per il suo interesse nei confronti del tronista ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari torna single : è finita con Alessandro : Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro ...

Uomini e Donne - nel 2019 vanno a nozze Rosa Perrotta - Georgette e i 'Marchesucci' : Uomini e Donne ha regalato l'amore a tanti suoi protagonisti, e alcuni di questi si stanno preparando a fare il grande passo proprio nell'anno che sta per iniziare. Sono ben tre le coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi che nei prossimi 12 mesi convoleranno a giuste nozze; loro sono: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Georgette Polizzi e Davide Tresse. Rosa e Pietro si sposano il 7 giugno ...

Uomini e Donne : Teresa manda via Andrea - oggi la ripresa delle registrazioni : Il noto programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, è stato fino a ieri in pausa per le festività natalizie, ma finalmente oggi 27 dicembre 2018 ci sarà una nuova registrazione del trono classico. Novità per il trono di Teresa: l'eliminazione di Andrea Nell'ultima registrazione prima della pausa la tronista Teresa Langella ha deciso inaspettatamente di eliminare Andrea Dal Corso. L'allontanamento del ragazzo dallo studio ...

News Uomini e Donne : Giordano lascia Nilufar. Lo sfogo di lei : Nilufar di Uomini e Donne triste per Giordano: “Mi ha lasciata sola…” Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne si sono separati dopo le vacanze. Difatti il ragazzo è stato costretto a lasciare sola la sua fidanzata per tornare sulle piste di sci a lavorare. Ovviamente la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha potuto non esternare tutta la sua tristezza sui social. E su ...

Uomini e donne - Gemma Galgani incastrata : con chi la beccano fuori dallo studio : Negli studi di Uomini e donne non nascono solo amori ma anche forti e consolidate amicizie. Una tra queste è quella tra Gemma Galgani e Ida Platano . Malgrado non condividano più l'esperienza nel ...

Uomini e Donne Over : Gemma Galgani incontra una vecchia conoscenza del programma : Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani e Ida Platano si incontrano: amicizia sempre più forte anche fuori dal programma Gemma Galgani non avrà trovato l’amore a Uomini e Donne ma, ad oggi, una delle cose più belle che il programma le ha regalato è sicuramente l’amicizia con Ida Platano. Le dame del Trono Over, […] L'articolo Uomini e Donne Over: Gemma Galgani incontra una vecchia conoscenza del programma proviene da Gossip e ...

Uomini e donne - la dedica d'amore di Gemma : 'Grazie Umbi - i nostri momenti sono magici' : I fan di Uomini e donne trono over hanno avuto modo di notare la dedica speciale che Gemma Galgani ha pubblicato in queste ore sui social. La dama torinese, protagonista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ha pubblicato un video che suona come una vera e propria dedica d'amore nei confronti del piccolo Umberto, che a quanto pare potrebbe essere un nipotino della protagonista del trono over. La dedica d'amore di Gemma Galgani per ...

Uomini e donne - Natale straziante : Nilufar e Giordano divisi dopo le feste : Uomini e donne, brutte notizie d'amore. La tronista Nilufar Addati e il corteggiatore Giordano Mazzocchi si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme. I due, che hanno partecipato insieme anche a Temptation Island, hanno condiviso i momenti più belli delle feste in famiglia su Instagram.