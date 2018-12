Uno spasso! 9 anni | sotto l’albero non trova i regali che aveva chiesto Ecco cosa fa

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018) I bambini, si sa, non aspettano altro che l’arrivo di Babbo Natale. Per alcuni arriva di notte, quando dormono, per altri si materializza all’improvviso subito dopo la cena della Vigilia e lascia iprima di scappare via. Settimane prima, poi, c’è il fatidico momento della ‘letterina a Babbo Natale’ in cui i più piccoli scrivono i loro desideri. Non è facile dire a un bambino che Babbo Natale non esiste e che in realtà quello vestito di rosso e con la barba bianca che lasciava i doniera lo zio.Conoscere la verità è un trauma che molti grandi ricordano ancora bene. Ma la fantasia dei bambini a volte è sconfinata, al punto che anche quando è il presidente degli Stati Uniti in persona a mettere in dubbio l’esistenza di Babbo Natale si continua a crederci. È successo alla Vigilia, quando la piccola Collman Lloyd, 7, ha avuto la possibilità di ...