Un' idea statalista e pericolosa dentro l' aumento dell' Ires per il no profit

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. E si scopre dalla coda. Dei molti problemi contenuti nella Legge di Bilancio, la primaa storia repubblicana che non è mi stata letta e discussa in Parlamento nel testo definitivo e approvata con un voto di fiducia, ce n'è uno, l'ultimo in ordine di scoperta, che si chiamaC'è di più, in termini quantitativi e di principio, magari. Come il cosiddetto "saldo e stralcio", che premia i senzatetto e limiti chi non paga le tasse non perché è in difficoltà, ma perché da anni conta sul fatto che arriverà prima o poi un governo come questo e, alla fine una gran parte di quelle tasse non le pagherà: e no si tratta né di poveri né di gente e imprese in difficoltà. Ma di furbi e cattivi, che fanno sempre pagare agli altri i conti. Ci sono misure confuse ...