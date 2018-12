Una lunga vacanza dopo Pasqua ma molte feste cadono di domenica | tutti i ponti e le

Omicidio del fratello del pentito - la pista di Una faida di 'ndrangheta lunga 24 anni | Caccia ai due killer : Il 51enne, fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, è stato ucciso con almeno 15 colpi di pistola. Il sindaco di Pesaro: "Città sconvolta, caso gravissimo".

Omicidio del fratello del pentito - la pista di Una faida di 'ndrangheta lunga 24 anni | Caccia aperta ai due killer di Pesaro : Il 51enne, fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, è stato ucciso con almeno 15 colpi di pistola. Il sindaco di Pesaro: "Città sconvolta, caso gravissimo".

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Giuliano Razzoli “A Campiglio Una delle emozioni più belle della carriera - ma la salita è ancora lunga” : Giuliano Razzoli è stato uno dei grandi protagonisti dello slalom di Madonna di Campiglio. Un rientro da favola per il nativo di Castelnuovo Monti, che con il pettorale numero 69 ha chiuso al quinto posto. Una gara incredibile e il reggiano racconta alla Gazzetta dello Sport come ha vissuto questo suo ennesimo rientro nel Circo Bianco “Si vive ancora meglio, perchè hai già vissuto tanto, hai tanta esperienza e sai vivere le cose in maniera ...

Chiofalo rivela di avere un tumore al cervello : dovrà sottoporsi ad Una lunga operazione : Francesco Chiofalo, noto al pubblico per aver partecipato alla quinta edizione di Temptation Island e per la sua tormentata relazione con Selvaggia Roma, poche ore fa ha spiazzato i suoi follower di Instagram con una dichiarazione tutt'altro che piacevole. Il personal trainer, infatti, ha rivelato di avere un tumore al cervello che lo costringerà, dopo le festività natalizie, a sottoporsi ad una delicata e quantomai rischiosa ...

Misterioso evento luminoso nei cieli della California lascia i residenti perplessi : Una lunga scia di luce illumina la notte [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

NBA – Rockets versione ‘American Sniper’ : Wizards puniti dalla lunga distanza - è record di triple in Una sola partita! : Nella sfida della notte giocata contro gli Wizards, gli Houston Rockets hanno fatto registrare il record di triple segnate in una sola partita con 26 realizzazioni da dietro l’arco La filosofia di gioco di Mike D’Antoni è nota a tutti ed è riassumibile nella parola ‘triple’. Il coach dei Rockets estremizza il concetto di tiri da dietro l’arco, messo in pratica da una squadra composta da, chi più chi meno, ...

Miley Cyrus canta Ariana Grande con orchestra - a rinsaldare Una lunga amicizia : il video in No Tears Left To Cry : Il video di Miley Cyrus che canta Ariana Grande con l'accompagnamento di Mark Ronson e una piccola orchestra è l'ennesima dimostrazione d'affetto tra due popstar molto diverse, ma cresciute insieme. Entrambe fanno parte di una generazione di star bambine, la cui popolarità è esplosa in tv per poi aprire loro la strada del mercato discografico: l'ex Hanna Montana, poi diventata provocatrice estrema con Bangerz, e l'ex protagonista di Sam & ...

Elezioni comUnali Sanremo2019 : rincorsa lunga della campagna elettorale - l'inaugurazione del point di Tommasini è da record : Così come l'attuale sindaco nel 2014, il candidato del Gruppo dei 100 non è stato fino ad oggi un volto noto della politica locale e, quindi, necessita di un'onda lunga di promozione per diffondere ...

Due Soldati : dopo Una lunga anticamera Rai2 (e non più Rai1) trasmette il film tv di Marco Tullio Giordana : Due Soldati - Angela Fontana e Dario Rea Annunciato per la scorsa stagione, dopo una lunga anticamera e senza particolari investimenti promozionali da parte della Rai, domani sera in prime time su Rai2, e non più su Rai1 come inizialmente stabilito, andrà in onda Due Soldati, il film tv diretto da Marco Tullio Giordana. Scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio, il tv movie è stato realizzato tra Napoli ed Herat, e ...

Francia : Bizzotto (Lega) - Una lunga notte di pura follia : Vicenza, 12 dic. (AdnKronos) - “Ieri sera io fortunatamente ero ancora al lavoro dentro il Parlamento Europeo, ma dopo pochi minuti sarei dovuta partire proprio verso la zona del centro di Strasburgo dove è avvenuta la sparatoria, per una cena con un gruppo di giovani leghisti del Veneto e il mio co

Prandelli : "Come Una salita lunga 80 minuti" : Esordio non semplice per Cesare Prandelli costretto a guidare un Genoa in dieci per 80 minuti. 'E' stata una salita lunga 80 minuti, una situazione veramente impensabile. Ma i ragazzi sono stati bravi ...

Marsala piange Fabio Ferracane - stroncato da Una lunga malattia : stroncato da una lunga malattia è morto il giovane Fabio Ferracane. Non aveva neanche 30 anni, e da anni lottava contro un male incurabile. Aiutava la famiglia nel negozio di biancheria e tessuti per ...

Torna Criminal Minds 13 su Rai2 con Una lunga maratona - anticipazioni episodi 3 dicembre : Dopo la pausa, Torna in onda Criminal Minds 13 su Rai2 con una bella novità. Per farsi perdonare dai fan per l'inaspettato cambio di programma (la scorsa settimana c'era l'omaggio a Bernardo Bertolucci), stasera, 3 dicembre, arriva una super maratona televisiva con la serie. Infatti, l'emittente trasmetterà ben cinque episodi, di cui quattro inediti e uno in replica. Non sappiamo se la programmazione resterà invariata anche nelle prossime ...

Caserta - Emilio non ce l'ha fatta : il 27enne si spegne dopo Una lunga lotta : dopo un calvario durato cinque settimane, si è spento anche il giovanissimo Emilio Di Nuzzo, uno dei passeggeri che viaggiava a bordo dell'Audi A3 che il 25 ottobre scorso travolse ed uccise l'avvocato Michele Petrone mentre stava passeggiando col suo cane. La tragica notizia Le condizioni del ventisettenne, ricoverato presso l'Ospedale Sant'Anna e Sebastiano di Caserta, erano precipitate alle prime luci dell'alba di sabato 1 dicembre, quando il ...