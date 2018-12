Un Natale speciale al Museo della Scienza e della Tecnologia

Bianca Atzei e Jonathan - Natale insieme : spunta un bacio - la dedica speciale : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono una coppia? spuntano baci e abbracci per il giorno di Natale Bianca Atzei e Jonathan Kashanian stanno insieme? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in questi ultimi mesi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi i due continuano a condividere momenti di vita insieme. Questa volta […] L'articolo Bianca Atzei e Jonathan, Natale insieme: spunta un bacio, la dedica speciale proviene ...

Norman Reedus e Diane Kruger festeggiano un Natale speciale con una foto della loro bambina : Norman Reedus ha passato un Natale speciale, molto diverso da quello dello scorso anno e non tanto per via della presenza di Diane Kruger, ormai punto fermo nella sua vita, ma per l'arrivo della loro bambina, frutto di questo amore nato in sordina e cresciuto lontano dai riflettori. I due sono molto paparazzati e spesso sono state divulgate delle foto che li mostrano a spasso insieme con il loro passeggino ma questo Natale, per la prima ...

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...

Nadia Toffa - vigilia in ospedale : «Ma Natale resta un giorno speciale» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa non finisce mai di stupire. La giornalista delle Iene, che da oltre un anno sta combattendo contro la sua malattia, si conferma campionessa di coraggio, pure sotto le feste: «Ciao miei cari, alla vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia», scrive su Instagram postando una foto attaccata ...

Da Reggio Calabria all'Antartide : un Natale speciale per la biologa reggina Carmen Rizzo : Carmen, biologa precaria dell'Università di Messina, è stata selezionata per far parte del team in partenza per l'Antartide, il continente interamente riservato alla scienza. La giovane biologa farà ...

Nadia Toffa - in ospedale la Vigilia di Natale : “È comunque un giorno speciale” : La Vigilia di Natale per Nadia Toffa inizia in ospedale con una seduta di chemioterapia, ma lei non si abbatte e su Instagram continua a sorridere. La conduttrice delle Iene ormai da un anno sta combattendo contro il cancro che l’ha colpita. Nel dicembre del 2017 Nadia era stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un malore. La giornalista era svenuta proprio mentre stava girando un servizio per lo show di Italia Uno, poi era ...

Speciale Tg1 23 dicembre 2018 : Natale con gli ultimi - i poveri in Italia e non solo : Un viaggio nelle povertà dei Paesi ricchi o benestanti, che siedono al tavolo delle potenze del mondo, ma non riescono a garantire ai propri cittadini una equa distribuzione della ricchezza. A ...

Sant'Agnello : Oggi il trenino con un macchinista speciale Babbo Natale! : Infatti questo pomeriggio sarà all'insegna degli spettacoli per il Comune di Sant'Agnello organizzati dall' Associazione dei Commercianti "La Rinascita". Oggi ancora grandi eventi che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli! Gli eventi avranno ...

"Un Natale speciale" : riflessione sul mondo virtuale in prosa e musica L'istituto Colajanni protagonista al teatro Garibaldi : ... un ragazzo di oggi che da tempo ha deciso di prendere le distanze dalla madre, dagli amici, dalla vita reale, per rifugiarsi con le sue cuffiette nel mondo virtuale dei giochi online. Pensa così di ...

SuperEnalotto - i codici vincenti dell’estrazione speciale di Natale con 100 premi istantanei : In occasione dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi sabato 22 dicembre 2018 il concorso prevede 100 premi istantanei...

Natale NBA - su Sky Sport lo speciale per il Christmas Day : ... si parlerà ovviamente anche di LeBron James, chiamato ad affrontare la prima sfida stagionale contro i Golden State Warriors e protagonista dello speciale che andrà in onda alle 17.30 su Sky Sport ...

Musei Civici di Parma - speciale "Racconti di Natale" dal 22 al 26 dicembre : Parma Prosegue in Galleria San Ludovico la settima edizione di Racconti di Natale , la rassegna di appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie con narrazioni, spettacoli, proiezioni, laboratori, tanti libri da leggere e un angolo gioco per i più piccoli. Ecco gli appuntamenti in programma da sabato 22 a mercoledì 26 dicembre , che si affiancano alla ...