vice

: RT @Viceitaly: Un modestissimo desiderio per il 2019: basta politici italiani che condividono i cazzi loro - KosicV : RT @Viceitaly: Un modestissimo desiderio per il 2019: basta politici italiani che condividono i cazzi loro - giulianonce : RT @Viceitaly: Un modestissimo desiderio per il 2019: basta politici italiani che condividono i cazzi loro - Viceitaly : Un modestissimo desiderio per il 2019: basta politici italiani che condividono i cazzi loro -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) ... lontani dalle élite che non si fanno i selfie al cesso per far sapere a tutto il mondo che hanno l'alluce valgo. Ecco un altro esempio perfetto: Di Maio, che ormai da tempo tallona fortissimo ...